Le football ne s’arrête pas et cette semaine le Ligue des champions. le Séville fait face à la maison Krasnodar lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Vérifiez à quelle heure et où regarder le match de Séville à la télévision et en ligne dans la meilleure compétition de clubs européens.

le Séville s’est rendu en Russie pour disputer la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions dans lequel ce mardi 24 fait face au Krasnodar (18h55 / Movistar Champions League). Séville part deuxième du groupe E, avec 7 points, comme Chelsea, premier, et peut quitter le classement mardi avec une victoire contre Krasnodar, qui, comme Rennes, n’ajoute qu’un point.

Krasnodar était l’équipe qu’ils ont affrontée en Ligue des champions le dernier jour. L’équipe russe a pris l’avantage 0-2 lors de sa visite à Sánchez Pizjuán, mais une belle réaction des hommes de Julen Lopetegui les a empêchés de prendre les trois points, avec un but de Rakitic et un doublé d’En-Nesyri.

Séville arrive à Krasnodar avec plusieurs victimes sensibles. Jésus Navas, qui avait déjà réapparu le week-end dernier après sa blessure, ne pourra pas jouer car il a vu le carton rouge dans le match contre les Russes. De plus, Aleix Vidal, n’est pas inscrit en Ligue des champions donc Lopetegui devra en chercher un autre pour le remplacer, éventuellement Koundé. Le gardien Bono et Carlos Fernández ne sont pas non plus disponibles en raison du COVID-19 et la perte d’Acuña est ajoutée.

Match de Séville contre Krasnodar avec lequel l’équipe de Séville cherche à sceller le billet pour la huitième de la Ligue des champions On peut le voir à la télévision via la Movistar Champions League à partir de 18h55 – une heure de moins aux Canaries -. De plus, il peut également être suivi en ligne et en direct via OKDIARIO direct, avec tous les commentaires minute par minute de ce qui se passe dans le Krasnodar – Séville.