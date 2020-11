Le Sevilla Fútbol Club a deux visages. Deux versions. L’équipe de Julen Lopetegui paie un programme complet de matchs et a clôturé un octobre désastreux où ils n’ont réussi à ajouter que trois points dans l’un de leurs matches de championnat. Contre Levante, pour le minimum, et le jour 1. Le reste du mois, à oublier dans la compétition nationale. Ceux de Ramón Sánchez Pizjuán ont récolté un nul au Camp Nou et depuis, trois défaites consécutives contre Grenade, Eibar et ce week-end dernier à San Mamés contre l’Athletic Club.

11/04/2020 à 08:04 CET

Arnau Montserrat

L’absence de but pénalise trop les Nervionenses, qui, en plus, ont perdu la solidité défensive qui les a caractérisés. La décharge de Koundé, de retour à La Catedral, a fait des ravages. Diego Carlos n’est pas dans son meilleur moment et les erreurs ont déjà coûté trop de points. Tout cela a ajouté à l’accumulation de matches exigeants dans une équipe qui a commencé ses vacances d’été en dernier, après avoir remporté la finale de la Ligue Europa contre l’Inter Milan, et débuté cette saison avec la Super Coupe d’Europe contre le Bayern Munich, avec lequel il est tombé après une extension.

Mais quand l’hymne de la Ligue des champions retentit, Séville en est un autre. La version LaLiga est laissée pour compte. Deux des meilleurs matchs de la saison ont été justement contre Chelsea et Rennes. À Stamford Bridge, ils méritaient la victoire après avoir dominé une grande partie du match contre une équipe de Lampard qui a défendu l’égalité à zéro avec tout. Contre Rennes, c’est plus ou moins pareil. La quantité d’opportunités générées et gaspillées était incalculable. Ils ont gagné, avec un but de Luuk de Jong qui a délogé ceux de Nervión qui ont été bloqués avec tant de domination et si peu de but. Mais le jeu était là quelque chose qui, par exemple, a coûté plus cher dans sa version de ligue.

Russes, épuisés

Krasnodar, quant à lui, a également des problèmes dans cette visite à Séville, car il est embourbé dans une crise du jeu et des résultats, à laquelle il faut ajouter les pertes importantes accumulées par blessure ou covid-19. Dans la même situation que ceux de Lopetegui, les “ taureaux ” ont ajouté trois défaites consécutives en championnat auxquels s’ajoutent leur rude défaite face à Chelsea qui a gommé leur point et une bonne performance contre Rennes dès la première journée .

On ne s’attend pas à de grandes rotations dans l’équipe de Séville qui, malgré les anciens joueurs tels que Jesús Navas, Fernando ou Ocampos, les trois pointent vers la position de départ dans un match vital pour quitter les fonctions presque terminées lorsqu’ils atteignent l’équateur de la phase de groupes. . Ajouter trois points les placerait avec un pied et demi en huitièmes de finale. D’autant plus si Chelsea se retrouve en France et que les deux s’échappent au devant de la table.

Cela donnerait de l’oxygène à un Lopetegui qui pourrait parier sur donner plus de repos à son équipe en Europe pour revenir jouer en Espagne. Bien sûr, si l’image de San Mamés se répète, ils réaliseront le contraire et mettront Krasnodar dans la liste pour se qualifier.

Files d’attente probables

Séville: Prime; Navas, Carlos, Kounde, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Ocampos, De Jong, Munir.

Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Kaio, Martynovich, Tchernov; Gazinskiy, Vilhena; Suleymanov, Olsson, Ramirez; Berg