Il Séville a montré sa grande confiance en Julen lopetegui renouveler jusqu’en 2024. L’entraîneur de Séville fait un excellent travail au club Nervión, réussissant à élever le Ligue Europa dans une finale qu’il a disputée contre l’Inter Milan.

Julen lopetegui avait un contrat jusqu’en 2022 et le Séville il a décidé que, sur ses propres mérites, il devrait renouveler son entraîneur actuel dans lequel, selon le communiqué du club sévillan, ils ont trouvé «un leader reconnu et reconnaissable. Et est-ce que l’entraîneur basque, en plus de gagner le Ligue Europa, a réussi à classer l’équipe pour cette édition du Ligue des champions en obtenant 70 points dans le Ligue de Santander dans une saison marquée par la pandémie.

Au cours de ce cours, le Séville continue d’être dans la zone noble du classement en ajoutant 30 points, ce qui signifie que Julen lopetegui il a atteint 100 points en tant qu’entraîneur de l’équipe Nervión en un an et demi. L’entité s’est réjouie de la signature de sa prolongation de contrat jusqu’en 2024.

La déclaration officielle de Séville

«Le Sevilla FC et Julen Lopetegui sont parvenus à un accord pour le renouvellement de l’entraîneur basque pour deux saisons supplémentaires, prolongeant ainsi leur lien avec l’entité Nervión jusqu’au 30 juin 2024.

Julen Lopetegui est arrivé au Sevilla FC à l’été 2019 en tant que fer de lance du nouveau projet sportif de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, après son retour de Rome. “Je suis une personne extrêmement heureuse pour cela en tant que directeur sportif et en tant que joueur de Séville”, a déclaré le directeur général des sports de Séville le 5 juin 2019, jour de la présentation de l’entraîneur d’Asteazu. Dans ce sens, se montrant “absolument convaincu” le président José Castro s’est exprimé le même jour. aux questions des médias lors de la conférence de presse de présentation.

Finalement, Lopetegui a montré sa déclaration d’intention. «Nous voulons aider ce club à continuer à être un peu plus grand, c’est pourquoi nous sommes venus. Il est maintenant temps de parler peu et de travailler dur pour que ce rêve de tous les fans de Séville se réalise », a-t-il déclaré. Et c’est plus que rempli. Il a travaillé dur et a réalisé le rêve de tous les fans de Séville.

19 mois après cette sortie, la figure de Julen Lopetegui est incontestable. Lors de sa première saison, il a réussi à classer l’équipe pour la Ligue des champions, obtenant la quatrième place, à égalité de points avec l’Atlético de Madrid, troisième. Mais, fondamentalement, il a injecté au Sevilla FC de la grandeur, le menant à la conquête de sa sixième UEFA Europa League, dans des conditions de travail sans précédent en raison de la pandémie et en battant des rivaux exceptionnels et bien supérieurs en termes de budget tels que Rome, les Wolves. , Manchester United et l’Inter Milan en phase finale.

Avec Julen Lopetegui, le Sevilla FC a trouvé un leader reconnu et reconnaissable pour une façon de jouer qui, dès le premier jour, a été remarquée avec des résultats brillants qui élèvent déjà l’entraîneur basque au niveau des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du Sevilla FC. Justement, avec la victoire de ce samedi contre la Real Sociedad, il a réalisé 100 points en Première Division avec le Sevilla FC en seulement 54 matchs, avec une moyenne de 1,89 points par match.

Mais les bons nombres de Lopetegui vont beaucoup plus loin. Avec la victoire contre Villarreal, il est devenu l’entraîneur avec le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du club Nervión, avec 57,9% de victoires, un pourcentage qui trois matchs plus tard est passé à 58,2%. Le Sevilla FC de Lopetegui a disputé 79 matchs, avec 46 victoires, 19 nuls et 14 défaites. Tout cela montre un pourcentage invaincu de 82,27%.

Satisfaction maximale donc avec le renouvellement d’un entraîneur qui vit déjà l’histoire à Ramón Sánchez-Pizjuán et sur lequel les fondations du Sevilla FC du futur sont posées.