Séville bat Rennes 1-3 Au dernier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions, un match sans signification sportive puisque l’équipe de France était déjà quatrième du groupe et incapable de se réengager en Ligue Europa et la deuxième espagnole avec le laissez-passer au huitième garanti.

Pour ceux de Julen Lopetegui signifiait briser une série de deux défaites et attendez un nouveau rival européen avec un bon goût dans la bouche.

L’équipe andalouse a été très efficace à cette occasion contre le but rival avec trois buts, un de Jules Koundé et deux de Youssef En-Nesyri, et il a également cassé une autre séquence de deux matchs sans marquer.

Malgré le mauvais résultat donné à Julen Lopetegui, les nombreux changements qu’il a apportés la semaine dernière lors de la visite à Sánchez Pizjuán de Chelsea, qui a également battu sa deuxième unité avec un 0-4 retentissant, le sélectionneur du Gipuzkoan est revenu dans une formation de départ à Rennes avec des joueurs moins communs, jusqu’à sept nouveautés par rapport au match de samedi contre le Real Madrid (0-1).

Lopetegui a déjà souligné dans les aperçus de ce match que il n’aimait pas parler de rotations et oui de gérer les ressources d’un personnel qui a eu très peu de repos cet été et qui depuis lors a concouru au plus haut niveau tous les trois ou quatre jours et qui se poursuivra le reste de décembre et aussi dans la nouvelle année.

À cette occasion de nombreuses victimes étaient dues à des pertes physiques, comme ceux de Jesús Navas, Sergio Escudero, de l’Argentin Marcos Acuña, de Munir El Haddadi et du but tchèque Tomas Vaclík, plus le sanctionné Joan Jordán.

L’entraîneur rennais Julien Stephan, également avec plusieurs pertes sur blessure, il pouvait cette fois compter sur l’ancien joueur de Séville Steven Nzonzi et le jeune promettent Eduardo Camavinga, qui n’a pas joué à Séville dans la deuxième journée de cette phase de groupes (1-0) en raison d’une suspension et d’une blessure, respectivement.

Des deux clubs, il a été dit que ce match, sans enjeu sportif, servirait à récupérer des sensations après les derniers revers et même pour l’intérêt économique que procure une victoire dans le tournoi continental maximum.

Dès le début, celui qui semblait avoir mieux assimilé ce discours était l’équipe de France, qui pressait, a pris le contrôle du ballon et même l’attaquant sénégalais M’Baye Niang a été mis en danger plusieurs fois face au gardien marocain Yassine Bono.

Séville a eu du mal à supprimer la pression d’avance du rival et à se diriger sans à-coup vers la région de Rennes, sans Suso Fernández et le Marocain Oussama Idrissi ou par le centre Óliver Torres et le Croate Iván Rakitic apparaissant dans ce départ.

Le Marocain En-Nesyri, ce mardi l’attaquant de Séville, a travaillé dur pour recevoir des ballons et après vingt minutes, il a profité d’une tête qui était la première tentative du visiteur, mais la véritable opportunité était à nouveau de Niang, au bord d’une demi-heure, et l’arrêt de Bono a évité le but.

le Séville avait plus de possession au fur et à mesure que le jeu progressaitBien que les chances venaient de Rennes jusqu’à ce que le défenseur central français de l’équipe andalouse Jules Koundé, converti à ce match en arrière droit, frappe un tir précis à la sortie d’un corner qui a ouvert le score et du côté des visiteurs.

Le 0-1 a conduit à un changement radical dans la dynamique du jeu, car le dernier quart d’heure de la première mi-temps a été complètement dominé par Séville, maintenant avec un bon trafic et avec des arrivées intentionnelles dans la zone adverse, au point qu’en l’extension En-Nesyri a mis le deuxième avec une tête magnifique après une belle passe d’Óliver Torres.

Dans la deuxième partie Séville voulait maintenir l’élan pris lors du premier match et avoir la possession du ballon contre un adversaire qui n’avait d’autre choix que de redoubler efforts pour essayer d’entrer dans le jeu, donc le jeu était ouvert bien qu’avec la formation locale avec une vocation plus offensive.

Rennes est entré dans la belle ligne droite de l’affrontement avec mérite de raccourcir l’écart au tableau de bord, dans des actions de Georginio Rutter, Hamar Traoré ou Jeremy Doku mais Bono l’a empêché et, comme en première mi-temps, une action isolée contre Séville a conduit à le 0-3, travaille à nouveau d’En-Nesyri.

Cependant, le prix de la persévérance est revenu à l’équipe bretonne avec un penalty du Brésilien Diego Carlos à Camavinga que Rutter a transformé dans les dernières minutes de l’affrontement.

Fiche technique:

1 – Stade de Rennes: Salin; Traoré, Soppy, Da Silva (Aguerd, m 70), Maouassa (Truffert, m 79); Camavinga, Nzonzi, Grenier (Tait, m 79), Dalbert; Doku (Gboho, m.79) et Niang (Rutter, m.70).

3 – Séville: Liaison; Koundé, Sergi Gómez (Fernando, m.76), Diego Carlos, Rekik; Óliver Torres (Franco Vázquez, m.83), Gudelj, Rakitic; Suso (Óscar Rodríguez, m.76), En-Nesyri (Carlos Fernández, m.83) et Idrissi (Ocampos, m.72).

Buts: 0-1, M.32: Koundé. 0-2, M.47 +: En-Nesyri. 0-3, M.81: En-Nesyri. 1-3, M.86: Rutter, d’un penalty.

Arbitre: Bartosz Frankowski (Pologne). Il a averti les habitants Traoré (m.23), Grenier (m.45), Da Silva (m.62) et Soppy (m.72) et les visiteurs En-Nesyri (m.23) et Rekik (m.50) .

Incidents: Match de la sixième et dernière journée du groupe E de la Ligue des champions disputé au stade de Roazhon Park. Pas de public.