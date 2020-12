Maero, de Lucena, dispute un ballon contre Franco ‘El Mudo’ Vázquez, de Séville .

Séville a fait ses devoirs et a certifié son classement pour le deuxième tour de la Copa del Rey, après avoir battu Ciudad de Lucena, une équipe de la troisième division, mardi 0-3, un jour où toutes les équipes de LaLiga Santander ont terminé leurs tours de qualification avec des victoires.

Ça oui, non sans problèmes, comme dans le cas de Huesca, qui a dû attendre des prolongations pour vaincre un Marchamalo combatif, une équipe de la troisième division, 2-3, qui a forcé le temps supplémentaire avec un but de l’attaquant Carlos Fernández à la 63e minute. Même le premier Rafa Mir, qui a mis Huesca en tête à neuf minutes du tableau de bord, n’a pas empêché les hommes de Míchel souffrez de l’indicible lors de votre visite au stade La Solana, où un demi-millier de spectateurs se sont rassemblés. Une souffrance avec laquelle Rafa Mir était en charge de terminer, qui avec les deux nouveaux buts qu’il a signés en prolongation, a rendu le dernier but de Josemi inutile pour Marchamalo, qui malgré sa ténacité n’a pas pu empêcher la victoire finale (2- 3) et le classement de Huesca.

qui n’a pas donné lieu à la surprise était Séville, qui a battu Ciudad de Lucena, une équipe de troisième division, 0-3 dans un affrontement que les hommes de Julen Lopetegui ont laissé sur la bonne voie au bout d’un quart d’heure avec des buts d’Óscar Rodríguez et du Néerlandais Luuk de Jong. Des buts qui n’ont pas apaisé la voracité de l’équipe de Séville, qui avant d’atteindre la pause a prolongé son avantage avec un penalty de Joan Jordán, avec lequel les joueurs de Séville ont terminé le match.

Beaucoup plus énergique était Valladolid, qui a certifié sa passe au tour suivant, après avoir battu Cantolagua, une équipe de la troisième division, 0-5 dans un match où la performance du milieu de terrain Toni Villa, auteur d’un doublé, s’est démarquée.

Un but de plus marqué par Osasuna, qui a battu le modeste Tomares, une équipe de l’équipe régionale andalouse, 0-6 dans un affrontement dans lequel le milieu de terrain Kike Barja, qui a marqué deux buts, a mené la victoire pour l’équipe de Jagoba Arrasate. Tout un régal avec un accent latin marqué puisque si le défenseur argentin Facundo Roncaglia a établi le 0-2 et forcé le penalty qui a permis à Enric Gallego de marquer le 0-3, l’Équatorien Kike Saverio et l’Argentin Jonathan Calleri ont été les auteurs des autres deux tellement de Navarrais.

Si toutes les équipes de LaLiga Santander entrées dans la mêlée mardi ont passé le premier tour, on ne peut pas en dire autant des représentants de LaLiga SmartBank, qui ont vu comment Ponferradina a dit au revoir au premier échange du tournoi de l’échanson.

L’équipe de Berciano, qui a affronté l’épreuve avec de nombreuses rotations, a été surprise (1-0) par un Portugalete, une équipe de deuxième division B, qui a complètement neutralisé l’attaque de Ponferradina. Tout le contraire de l’équipe locale, qui au fil des minutes s’approchait de la zone bercienne avec un danger croissant jusqu’à ce qu’elle trouve son prix à 73 minutes avec le but de David Valero, qui certifie le classement de Portugalete pour le tour suivant. .

Pour sa part, Tenerife a dû attendre la prolongation pour vaincre Sestao River, une équipe de la troisième division, 0-2 avec des buts de Gibraltarian Samuel Shashoua et du Nigérian Emmanuel Apeh.

Également Legané a dû attendre les heures supplémentairess de pouvoir battre un autre troisième, Ourense, par 0-1, malgré la supériorité numérique dont jouit Madrid dès 54 minutes, après l’expulsion du milieu de terrain angolais Wadir. Une circonstance qui n’a pas empêché l’équipe galicienne forcer une extension, dans lequel Leganés a finalement réussi à imposer la différence de catégorie qui sépare les deux équipes avec un but du défenseur Sergio González à la 101e minute.

Extension que Lugo a réussi à éviter lors de sa visite sur le terrain de l’Atlético Pulpileño, une équipe de la troisième division, à deux minutes de la fin du temps réglementaire, grâce à un but de Moctar El Hacen. Le milieu de terrain mauritanien, qui avait déjà été chargé d’ouvrir le score pour les visiteurs à 57 minutes, a mis fin au rêve de l’équipe d’Almeria, après avoir signé le 1-2 final en 88 qui a scellé le ticket de Lugo pour le prochain tour. Coupe.

Un deuxième tour dans lequel Oviedo sera également là, qui a battu Coria, une équipe de la troisième division, 2-3 dans un affrontement dans lequel les Asturiens ont connu beaucoup plus de difficultés que prévu. À l’image de l’égalité (2-2) avec laquelle le dernier quart d’heure du match a été atteint, dans lequel l’attaquant Rafa Mújico a fait prévaloir la logique avec un but, le deuxième de son compte privé, après 77 minutes qu’il a accordées le triomphe définitif (2-3) à ceux de “Cuco” Ziganda.