le Séville regarde décidément en haut du classement après battre Huesca 0-1 à l’extérieur, avec un but de Youssef En-Nesyri à la 83e minute, la seule équipe de LaLiga Santander qui ne connaît toujours pas la victoire, et accumule trois victoires consécutives.

L’équipe de Julen Lopetegui, en un jeu très travaillé et compétitif, a également profité des problèmes qui se répètent jour après jour dans l’équipe du Barça pour se relever avec la victoire en profitant de l’une des rares occasions qu’ils ont vu dans le match et jetez votre dévolu sur les positions de la Ligue des champions, malgré le fait qu’il a reporté deux matchs.

>

De plus, cela brise la dynamique de ne pas pouvoir gagner à l’étranger, car jusqu’à la victoire à El Alcoraz, il n’avait pu le faire que dans l’un des quatre matchs qu’il avait disputés loin de Sánchez Pizjuán et qui était contre Cadix, au troisième jour de la Ligue, 27 septembre dernier.

La domination de l’équipe andalouse dans les 45 premières minutes a été écrasante, atteignant jusqu’à 70% de possession du ballon, mais le bon travail défensif de l’équipe locale a empêché les visiteurs d’avoir de bonnes chances de marquer.

En fait, le gardien Andrés Fernández a à peine dû intervenir pour quelques ballons confortables, bien que ses coéquipiers aient été pratiquement retirés au bord de la surface. Huesca, en revanche, a eu de nombreux problèmes pour faire jouer le ballon comme d’habitude, avant que la pression intense de Séville et le ballon ne durent quelques secondes, revenant immédiatement aux pieds des joueurs de Julen Lopetegui, donc le but étranger. Tomas Vaclik n’a pas non plus eu à intervenir.

Séville a donné le sentiment de jouer sans précipitation, faisant mûrir le jeu à travers le ballon, déplaçant Huesca d’un côté à l’autre pour l’user et en attendant Les forces du Barça vont progressivement décliner après la pause.

Après cela, la pression des sévillans n’a pas été si écrasante et cela a permis aux propriétaires du terrain d’avancer de quelques mètres et de modérer le fardeau auquel ils étaient soumis.

Dans ces minutes, sur un coup d’une demi-heure, les Catalans avaient la meilleure chance du match à ce moment-là, une balle que Rafa Mir laissait passer Sandro qui, après avoir dribblé le but de la visite, a involontairement touché le ballon et n’a pas pu terminer le but.

La réponse étrangère n’a pas tardé à arriver et, d’abord Lucas Ocampos puis Munir, avec seulement quatre minutes d’écart, auraient pu ouvrir le tableau de bord mais ils manquaient de précision bien que le troisième fût le charme avec une action personnelle de Lucas Ocampos qui, de la la ligne du bas a mis un ballon magnifique à la 83e minute pour un Youssef En-Nesyri qui avait à peine huit minutes sur le terrain et qui a condamné le concours.

0 – Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Insua, Siovas, Javi Galán; Seoane (Ferreiro, 60 ans), Mosquera, Mikel Rico; Rafa Mir, Sandro (Okazaki, m.72) et Borja García (Ontiveros, m.72).

1 – Séville: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Rekik (Aleix Vidal, m 64); Fernando, Jordán (Rakitic, m.64); Ocampos, Oliver (Oscar, 75 ans), Munir (Gudelj, 87 ans); et De Jong (En-Nesyri, m 75).

But: 0-1. m.83. En-Nesyri.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des Baléares). Il a averti l’entraîneur de Huesca, Miguel Angel Sánchez, “Michel”, avec un carton jaune, et celui de Séville, Julen Lopetegui, et l’entraîneur adjoint, Pablo Sanz, les joueurs Seoane, Okazaki, Insua et Maffeo, du côté local, et Rekik , Oliver et Jordan, pour le visiteur.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de la Première Ligue disputée au stade El Alcoraz de Huesca à huis clos. Une minute de silence a été observée pour la mort de Diego Armando Maradona. Tous les joueurs de Séville ont sauté sur le terrain portant le maillot avec le numéro 10 de leur ancien joueur Diego Armando Maradona pour écouter la minute de silence. Dans celui-ci, le tango “Mis Buenos Aires bien-aimé” a retenti le chant de Carlos Gardel.