Non utilisé Shakira de mettre en ligne autant de poses suggestives sur leurs réseaux sociaux que d’autres WAG, mais la chanteuse colombienne a mis le feu à Instagram ce mercredi avec une photo explosive dans laquelle elle apparaît en string, avec une sorte de maillot de bain, des bas résille et un haut dans la partie de vers le haut.

“Alors ils me disent que tu cherches une fille comme moi …”dit le couple et la mère des enfants de Gérard Piqué dans la publication, qui compte déjà plus d’un million de «j’aime». Shakira a fait monter la température sur ses réseaux sociaux et lui a laissé plus de 70 millions de followers sans voix avec cette pose provocante sur Instagram, un réseau social où elle publie habituellement du contenu professionnel mais aussi des photos et vidéos de ses loisirs: surf, skateboard …

La compagnie de Shakira et de ses petits doit être importante pour Piqué dans ces moments difficiles où il ne peut pas concourir en raison de cette blessure subie il y a quelques semaines. Le défenseur central sera en cale sèche pendant quelques mois en raison de sa maladie au genou, donc l’artiste colombienne et ses enfants seront un soutien pour le défenseur à domicile.

Un couple plus que consolidé, car les deux sont ensemble depuis de nombreuses années bien qu’ils ne soient pas passés par l’autel. «Le mariage me fait peur. Je ne veux pas qu’il me voie comme sa femmemais plus comme sa petite amie. C’est comme ce fruit défendu, je préfère le garder attentif et je pense que tout est possible selon son comportement », expliquait Shakira avec Piqué devant il y a un mois.

Les deux se sont rencontrés à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et des mois plus tard, ils ont officialisé la relation. Le Colombien a joué dans la chanson officielle de la Coupe du monde tandis que Piqué était également l’un des protagonistes après avoir soulevé le trophée tant convoité avec l’Espagne dans le ciel de Johannesburg. Dix ans plus tard, ils ne se sont toujours pas mariés et les raisons sont celles que Shakira a données.