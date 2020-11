Barcelone a battu le Dinamo Kiev 2-1 lors du match de Ligue des champions joué mercredi dernier. Gerard pique a marqué le deuxième, qui à la fin vaudrait trois points importants pour maintenir le plein de victoires, et son dévouement est devenu viral. Tout le monde se demandait la raison de cette célébration, et Shakira a révélé ce jeudi qu’il s’agissait d’une salutation à son fils Milan.

“Milan s’est réveillé heureux du dévouement de son père hier soir lors du match de Ligue des champions”, a commenté la chanteuse et partenaire du footballeur sur leurs réseaux sociaux qui accompagnaient le message d’une émoticône d’amour. L’arrière central a marqué son premier but avec le maillot du Barça cette saison et a voulu le dédier à son fils aîné avec un salut très spécial.

Milan était si heureux ce matin d’apprendre que son père lui avait dédié le but de la Ligue des champions hier soir! 🥰 Milan s’est réveillé heureux du dévouement de son père hier soir lors du match de Ligue des champions! 🥰 pic.twitter.com/B9zNoXmTxa – Shakira (@shakira) 5 novembre 2020

Piqué voulait avoir un geste affectueux envers son fils aîné lors de ses débuts de buteur cette saison. Son but était de 2-0 et a mis le jeu sur la bonne voie, même si le Barça finirait par souffrir et confierait à Ter Stegen le soin de sauver le match et de remporter une nouvelle victoire en Ligue des champions. Le but central valait une victoire en or grâce aux arrêts d’un Ter Stegen qui est revenu sur le terrain et l’a fait en sauvant son équipe.