Peu de gens s’attendaient à ce que lors de la troisième journée, les deux meilleures équipes du groupe B soient Shakthar et Borussia Monchengladbach. Mais les deux équipes ont donné la cloche et restent invaincues après s’être battu au premier tour avec, a priori, les deux candidats clairs pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

11/03/2020 à 08:06 CET

sport.es

OPPORTUNITÉ EN OR

L’équipe ukrainienne a l’opportunité devant eux pour devenir encore plus un leader et mettre les pieds dans la prochaine manche de la compétition continentale supérieure. Ils ont pris d’assaut Valdebebas et ont résisté contre l’Inter, donc une victoire contre Gladbach le ferait se distancier encore plus des Allemands et voir de plus près un rêve qui, il y a trois semaines, semblait impossible. Cependant, Dentinho, Fernando et Kovalenko restent hors de la liste à cause du coronavirus.

De leur côté, les «poulains» seraient dans la même situation si ce n’était de la cravate angoissante qui a lié la boîte de Zidane dans le dernier souffle. Une partie des options de qualification passe par le fait de battre les Ukrainiens, et Thuram, la grande sensation, revient pour pointer vers les onze de départ.

Alignements probables:

Shakthar: Trubin; Dodo, Bondar, Khocholava, Korniyenko; Maycon, Patrick, Antonio; Tete, Marlos, Salomon

Borussie Monchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plaidoyer