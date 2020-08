Crédit photo @Danger_Dobson sur Instagram

La poids mouche féminine de l’UFC, Shana Dobson, a remporté la plus grande surprise de l’histoire de l’UFC lorsqu’elle a terminé Mariya Agapova à l’UFC sur ESPN 15.

Après avoir survécu à un premier tour difficile d’un Agapova super agressif, Dobson a pu prendre le relais au deuxième tour après qu’Agapova ait commencé à se fatiguer de dépenser trop d’énergie au premier. Sentant que l’élan du combat était en train de changer, Dobson a capitalisé sur son adversaire fatiguée pour prendre une position dominante sur Agapova au sol et pleuvoir des coups jusqu’à ce que l’arbitre intervienne pour la victoire de TKO.

Ce fut une victoire massive pour Dobson, qui a cassé son dérapage de trois défaites avec la victoire choquante. La victoire a été un bouleversement majeur pour les paris sportifs, car Dobson était un outsider historique. En fait, Dobson était le plus gros outsider à remporter un combat de l’histoire de l’UFC.

Selon Nick Kalikas de MMAOddsbreaker.com, Dobson a fermé à certains endroits à +1150. Cela fait d’elle la plus grande perdante de tous les temps à avoir levé la main dans l’Octogone. D’un autre côté, Agapova s’est classée comme une incroyable favorite des paris -1900 et elle a perdu.

Le plus gros bouleversement de l'histoire de @UFC !!! https://t.co/wVodHpXIsL – Nick Kalikas (@FightOdds) 23 août 2020

MMAOddsbreaker.com a confirmé que Dobson contre Agapova était passé en tête de la liste des plus gros bouleversements de l’UFC. Le record précédent appartenait à TJ Dillashaw lorsqu’il a éliminé Renan Barao à l’UFC 173 en tant qu’outsider de +765. En fait, la victoire de Dobson est, selon toute vraisemblance, la deuxième plus grande surprise de l’histoire du MMA. Le seul plus grand bouleversement selon les chiffres a été Sokoudjou assommant Antonio Rogerio Nogueira au PRIDE 33 en 2007. Il était de +1350.

Il y a plusieurs autres bouleversements notables dans l’histoire de l’UFC qui méritent d’être mentionnés, tels que Holly Holm assommant Ronda Rousey et Matt Serra arrêtant Georges St-Pierre à l’UFC 69 qui semblent plus importants en fonction de leur importance. Mais selon les cotes de clôture, Dobson est maintenant le plus récent détenteur du record en tant que plus grand perdant de paris à gagner dans l’histoire de l’UFC.

