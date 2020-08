Shaq devient très honnête sur sa relation avec Kobe Bryant

Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont eu l’une des relations les plus fascinantes de l’histoire du sport. À tout moment, il pourrait être décrit comme compliqué, brillant, exaspérant, attachant et l’un des mille autres adjectifs différents.

Cette semaine, en l’honneur du 23 août étant l’anniversaire de Bryant et le 24 août (8/24) étant le jour de Mamba, O’Neal a parlé ouvertement de sa relation complexe avec l’homme dont l’héritage est le plus étroitement lié au sien.

«Étions-nous les meilleurs amis? Non, admit O’Neal.

«Nous sommes-nous respectés les uns des autres? 1 000%. Est-ce que j’aurais aimé que nous puissions parler tous les jours et passer du temps tous les jours. Oui. »

. @ SHAQ l’a gardé réel en parlant de sa relation avec Kobe Bryant. pic.twitter.com/bpylF1aFFQ – ESPN (@espn) 24 août 2020

O’Neal et Bryant ont mené les Lakers à trois championnats consécutifs entre 2000 et 2003. Après avoir échoué à quatre tours contre les Pistons de Detroit en 2004, à la lumière des tensions croissantes entre les deux sur une myriade de problèmes, O’Neal a choisi de partir. LA et rejoignez le Miami Heat.

Même lorsque la relation du couple était à son plus mauvais et plus toxique de tous les temps, un véritable respect pour les capacités et les talents de l’autre était toujours là.

O’Neal l’a reconnu lors d’une récente interview.

«Il y a un mythe selon lequel il faut être les meilleurs amis pour gagner des championnats», a-t-il déclaré. «Nous ne devons avoir qu’une chose, c’est le respect. S’il va au trou avec quatre personnes à venir, il me le laisse. Quand je fais équipe double ou triple, je le cherche en premier. Il sait que j’ai besoin de lui. Je suis sûr qu’il sait qu’il a besoin de moi. J’étais juste blessé de ne plus jamais pouvoir lui dire quoi que ce soit.

Après la rupture, O’Neal a remporté un championnat supplémentaire et Bryant en a remporté deux. Les deux ont fini par réussir dans leurs propres droits.

Néanmoins, l’un des plus grands scénarios de l’histoire de la NBA est ce qui se serait passé si le duo n’avait jamais rompu.

Shaq et Kobe Bryant ont réparé leur relation

Bien qu’ils se soient souvent affrontés au début et au milieu de leur carrière, O’Neal et Bryant se sont réconciliés vers la fin. Au moment où les deux hommes ont pris leur retraite, leur relation était sans doute meilleure qu’elle ne l’avait jamais été.

Le 26 janvier 2020, Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’hélicoptère.

Le tragique accident a eu un fort impact sur tout le monde. Heureusement, les gens ordinaires pouvaient se débrouiller dans l’intimité de leur maison.

Le processus d’O’Neal était en plein écran et s’est souvent déroulé de façon déchirante.

Cette semaine, O’Neal a décrit ce qui le rendait si triste à propos du décès prématuré de Bryant.

«Je ne veux voir personne sortir comme ça et ne plus jamais pouvoir lui parler», a-t-il déclaré.

«Ce qui m’a blessé, c’était tout ce que je voulais dire, je ne l’avais pas dit. Je ne l’ai jamais dit.

O’Neal et Bryant entreront sans aucun doute dans l’histoire de la NBA comme étant sans doute le plus grand duo de tous les temps. C’est entre eux et le combo Michael Jordan-Scottie Pippen. Mais il est raisonnable de faire valoir que leur plus grand héritage prouve que peu importe à quel point ils peuvent sembler mauvais à certains moments, les relations peuvent changer.

Les sentiments blessés peuvent guérir.

De petites différences peuvent être résolues.

Dans leurs dernières années, les deux hommes ont réalisé que les choses qui les séparaient quand ils étaient jeunes et stupides étaient extrêmement insignifiants dans le grand schéma des choses.

Et même si O’Neal aurait sans doute souhaité avoir plus de temps avec Bryant pour faire des choses supplémentaires différemment, il peut se réconforter du fait qu’il a eu l’occasion de véritablement transformer un ennemi en ami, et finalement de réparer l’un des plus relations significatives qu’il a jamais eues dans sa vie.

