Après 15 ans de sortie, le film américain d’aventure, de fantaisie et de comédie «Sharkboy and Lavagirl» («Les aventures de Sharkboy et Lavagirl», en espagnol) arrivera bientôt à Netflix dans sa version adulte, après que la plateforme de streaming ait publié les premières photos du film qui reviendront se déroulant dans le même univers.

Bien que la nouvelle ait provoqué une grande joie, l’enthousiasme s’est rapidement transformé en perplexité après avoir appris que l’acteur Taylor Lautner, qui a joué Sharlboy, ne sera pas dans ce projet du réalisateur Robert Rodriguez qui s’appellera désormais “We Can Be Heroes”.

Aussi, la présence de Taylor Dooley, l’actrice qui a donné vie à Lavagirl, et de Cayden Boyd dans le rôle de Max, le garçon qui crée un monde imaginaire appelé Planet Drool, est encore inconnue dans le film qui arrivera le 1er janvier 2021.

En raison de l’absence de Lautner, les réseaux sociaux ont explosé pour le changement, car au lieu de celui qui était également le protagoniste de “Twilight” sera Jeffrey J. Dashnaw, un acteur bien connu à Hollywood.

Sharkboy a été joué par Taylor Lautner. Dans le film, c’était un jeune homme élevé par des requins après avoir perdu son père en mer. (Photo: Dimension Films / Columbia Pictures)

QUI SERA LE NOUVEAU SHARKBOY?

Jeffrey J.Dashnaw est né le 1er avril 1956 à Los Angeles, Californie. En plus d’être acteur, il est coordinateur de cascades et cascades, et assistant de production parmi lesquels: «Lucy in the sky» (2019), «El justiciero» (2018), «The wonderful seven» (2016), «Cuatro fantastique »(2015) et a été choisi par Quentin Tarantino pour« Django sans chaînes »(2012) et« Death Proof »(2007), publié Spoiler Bolavip.

Quant au jeu d’acteur, il a participé à “NCIS: New Orleans”, “CSI: New York”, “21: Black Jack” (2008), “Sin City: Sin City” (2005), “Mini-spies” (2001) ), “Les sentinelles de la nuit” (1995) et “Deadly escape” (1993).

“LES AVENTURES DE SHARKBOY ET DE LAVAGIRL”

“Sharkboy and Lavagirl” (“Les aventures de Sharkboy et Lavagirl”, en espagnol) est un film américain d’aventure, de fantaisie et de comédie, réalisé et écrit par Robert Rodriguez. Ce film est sorti le 10 juin 2005 et mettait en vedette Taylor Lautner, Taylor Dooley et Cayden Boyd, accompagnés de David Arquette, Kristin Davis et George Lopez.

De nombreux concepts et une grande partie de l’histoire ont été conçus par les enfants du réalisateur Rodríguez, qui cherchent à enseigner le pouvoir de transformer les rêves en réalité.