Photo de Jim Poorten / NBAE via .. Sur la photo: Chris Paul n ° 3 du Thunder d’Oklahoma City contre James Harden n ° 13 des Houston Rockets

Les parieurs occasionnels se tournent vers un match 7 à faible score entre le Thunder d’Oklahoma City et les Houston Rockets mercredi soir, et les dièses semblent d’accord. PJ Walsh analyse comment les dièses parient plus / moins pour ce jeu en utilisant le nouveau rapport NBA PRO de The Action Network.Lisez la ventilation complète de Walsh avant Thunder vs Rockets ci-dessous.

Les parieurs pointus ont claqué le dessous dans le match 7 de Utah Jazz contre Denver Nuggets hier et ont été récompensés par un score final incroyablement bas de 80-78.

Pour la deuxième nuit consécutive, les fans et les parieurs auront droit à un autre match éliminatoire NBA, cette fois entre le Thunder d’Oklahoma City et les Houston Rockets.

Les professionnels retournent-ils encore une fois au sous-sol ce soir? Ou est-ce que le résultat d’hier, combiné au « Game 7 sous narratif », a en fait créé de la valeur pour que les parieurs avertis puissent pivoter et jouer à la place avec les Thunder-Rockets?

À l’aide de notre nouveau rapport NBA PRO, qui regroupe et résume plusieurs outils de paris clés en une seule fonction facile à utiliser, voyons comment les dièses parient sur / sous.

Choix du rapport Thunder vs Rockets NBA PRO

Le total du jeu Thunder vs Rockets 7 a ouvert jusqu’à 221,5, et 59% des billets ont atteint le dessous, selon les données de paris publics NBA de The Action Network.

Les parieurs occasionnels penchent clairement vers un jeu avec des scores inférieurs à nouveau ce soir, et les dièses sont pleinement d’accord.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran de notre rapport NBA PRO ci-dessous, il est clair que l’indicateur Sharp Action – qui est alimenté par les données des signaux de paris de Sports Insights – affiche une valeur sous.

Et si vous aviez besoin d’une confirmation supplémentaire de l’endroit où l’argent intelligent atterrit, ce total se situe maintenant à 217 sur le marché, un indicateur clair que la responsabilité des parieurs est avec les Thunder-Rockets.

Angle aigu: Sous (passé de 221,5 à 217)[PariezmaintenantsurDraftKings[BetnowatDraftKingset obtenez un bonus d’inscription de 1000 $.]