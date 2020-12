Mis à jour le 13/12/2020 à 20:33

Le chanteur Shawn Mendes s’est publiquement excusé auprès de son collègue Sam Smith après avoir fait référence au musicien avec le pronom “il” lors d’une présentation du Jingle Ball Show 2020, organisé par iHeartRadio.

Mendes a exprimé ses excuses après que Sam Smith ait déclaré il y a quelques mois que ce n’était pas binaire, il a donc demandé de faire référence à sa personne avec les pronoms ils / eux, qui en espagnol seraient elle.

Lors du Jingle Ball Show 2020, Shawn Mendes ne s’est pas souvenu de ce détail sur son ami Smith et s’est ensuite adressé aux réseaux pour s’excuser: «Je suis désolé de vous avoir appelé« lui »pour votre présentation au Jingle Ball. C’était absolument une erreur. Ça ne se réproduira plus. Je t’envoie beaucoup d’amour. De plus, vous êtes l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. “

Compte tenu de ces excuses, Sam Smith s’est également tourné vers son compte Instagram pour répondre de manière aimable au petit ami de Camila Cabello. “Nous apprenons tous ensemble”, a déclaré l’interprète britannique.

Shawn Mendes s’est excusé auprès de Sam Smith de l’avoir appelé «lui». (Photo: @samsmith)

Dans une interview avec le présentateur anglais James Corden, dans l’émission “The Late Late Show”, Sam Smith a évoqué les réactions du public en se déclarant non binaire et a déclaré que ses fans étaient très compréhensifs, mais que la route était “difficile”.

“C’est définitivement un combat plus dur que ce à quoi je m’attendais, mais je me sens bien dans ma peau, ce qui est merveilleux”, avait-il déclaré à l’époque.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Sam Smith a sorti “I’m Ready” avec Demi Lovato

Sam Smith a sorti «I’m ready» avec Demi Lovato (16/04/20)