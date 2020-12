▲ L’équipe nationale de softball Stefanía Aradillas (à droite), qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, a reçu les prix; Dulce María Figueroa, finaliste du fronton mondial (au centre), et Viridiana Torres, représentant le nageur paralympique Cristopher Tronco Photo Conade

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 14 décembre 2020, p. 4

À titre d’exemple de vie, de courage et de discipline, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a reconnu Cristopher Tronco, un nageur paralympique; à la joueuse de softball Stefanía Aradillas et à la frontenista Dulce María Figueroa, lauréates du Prix du sport d’État CDMX 2020.

Je tiens à féliciter Cristopher, qui est un exemple pour tout le monde; à Stefanía et Dulce, pour avoir élevé le nom de la ville et du Mexique, a déclaré Sheinbaum, ainsi que leurs familles, qui ont été un facteur fondamental dans leur carrière.

Les lauréats ont reçu une prime économique de 73 000 332 pesos – décernée par le gouvernement local et la Commission nationale de la culture physique et des sports (Conade) avec une contribution de 100 000 pesos chacun -, un diplôme et une médaille.

Lors d’une cérémonie solennelle dans la cour vice-royale de l’ancien hôtel de ville, diffusée sur les réseaux sociaux du gouvernement de la capitale, Sheinbaum a annoncé le 13 décembre comme date officielle de remise du Prix du sport d’État de Mexico.

Il a reconnu le sacrifice que les athlètes font en ces temps de pandémie de coronavirus lorsqu’ils voient leur entraînement et leurs compétitions interrompus pour rester chez eux, il a donc insisté pour que les citoyens pratiquent l’activité physique chez eux, évitent les fêtes et les réunions pour arrêter les infections.

Il faut aller de l’avant, ne jamais avoir peur de la vie. Démontrer que ce que l’on propose en tête et en cœur est réalisé, a déclaré Cristopher Tronco, médaillé parapanaméricain de Lima 2019, lors de l’envoi d’un message par Zoom avec un œil sur Tokyo, qui se tiendra l’année prochaine dans ce qui sera ses quatrièmes Jeux Paralympiques .

Inspiration

Présent à l’événement, Stefanía Aradillas a estimé que la distinction est une reconnaissance de tant d’années de dévouement et de discipline envers un sport comme le softball, qui aura une présence pour la première fois aux Jeux Olympiques avec une équipe féminine mexicaine, dont elle fait partie et que cette année, il a également remporté le National Sports Award.

L’équipe nationale n’a pas négligé l’inspiration qu’Ana Guevara lui a donnée, invitée à la cérémonie, en encourageant les nouvelles générations avec les triomphes qu’elle a obtenus en son temps de sprinteuse.

Le directeur général de Conade – une organisation qui a fêté hier son 32e anniversaire – a été flatté non seulement par la reconnaissance du joueur de softball, mais aussi du chef du gouvernement.

Vous êtes la référence pour promouvoir le sport. Il faut parier sur l’audace et avoir soif de succès. 2020 a marqué l’humanité, nous sommes une génération marquée par Covid et ce sera un double mérite. Les Jeux Olympiques (et Paralympiques) ne seront pas les mêmes avec cette prémisse, a déclaré le Sonoran.

Sheinbaum et Guevara étaient accompagnés de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secrétaire à l’éducation, aux sciences, à la technologie et à l’innovation de Mexico, ainsi que Rodrigo Dosal Ulloa, directeur du sport de la capitale.