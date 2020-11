Mis à jour le 11/07/2020 à 17:54

La quatrième saison de “Shingeki no Kyojin” sera la dernière de la série basée sur le manga écrit et illustré par Hajime Isayama, ce qui signifie qu’elle devra condenser une grande quantité d’informations à partir du matériel original. Bien que tous les détails de la dernière tranche ne soient pas connus, on sait que de nouveaux personnages seront inclus, mais incorporeront-ils également de nouveaux titans?

Après la mort d’Ymir Fritz, les neuf pouvoirs des Titans sont passés à différents membres du peuple eldien, ils sont connus sous le nom de Titan Shifters, qui sont déjà apparus dans les tranches précédentes de “L’attaque des Titans». Cependant, un potentiel Flying Titan pourrait apparaître dans le manga et l’anime.

Cela est dû au fait que Falco Grice, un soldat de la Marley Warrior Squad qui devait se transformer en Armored Titan mange Porco Galliard et prend la forme du Jaw Titan (Jaw Titan) dans le chapitre # 129 du manga.

Scène du magicien de “Shingeki no Kyojin” (Photo: Kōdansha)

Cependant, son apparence diffère un peu de ses versions précédentes et il ressemble plus à une bête, bien qu’il ne semble pas avoir de capacités uniques, jusqu’à ce que, avant le chapitre # 133, Falco se souvienne d’un “rêve” dans lequel il pourrait voler.

Selon ., étant donné que les Titans Shifters ont la capacité de regarder au-delà des souvenirs, Titan pourrait être un souvenir d’un précédent Beast Titan. Alors, un Titan volant apparaîtra-t-il dans le manga?

Si tel est le cas, fera-t-il également partie de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin“? Pour l’instant, on sait que Falco Grice sera l’un des nouveaux personnages. Selon sa description, il est un adolescent eldien, aspirant au Guerrier de Marley, qui a du mal à devenir le successeur de Reiner et à hériter du Titan blindé, bien qu’il doive rivaliser avec Gabi et plusieurs autres jeunes pour cela. Il est noble, solidaire et cherche à protéger les personnes qu’il aime. Son frère aîné est Colt, qui est destiné à être l’héritier de Zeke en tant que Titan Beast.