La quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin” débute le 7 décembre, par conséquent, “La guerre de toutes les guerres” est sur le point de commencer. Marley et Eldia feront face à tout ce qu’ils ont, mais une seule nation gagnera, survivra et conservera les pouvoirs de tous les Titans.

Bien que les protagonistes des tranches précédentes de “L’attaque des Titans«Étaient Eren, Mikasa, Armin et Levi, cette fois l’histoire se concentrera sur les habitants de Marley, leurs soldats et ce qui leur est arrivé pendant toutes ces années.

La dernière saison devrait également résoudre tous les doutes sur les Titans et clôturer l’histoire de chacun des personnages de la série basée sur le manga écrit et illustré par Hajime Isayama.

Gabi Braun et Falco Grice dans le premier chapitre de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin” (Photo: MAPPA Studio)

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 4 DE «ATTACK ON TITAN»?

Divisé en deux parties, la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin»Sera publié lundi prochain, le 7 décembre au Japon par la NHK, à 12h10 (heure locale). Autrement dit, en Amérique latine, on peut le voir du matin du dimanche 6 décembre au Crunchyroll.

Funimation, qui pour le moment n’est disponible que dans la région du Mexique, a également indiqué que la livraison finale de “L’attaque des Titans»Sera disponible exclusivement sur sa plateforme avec doublage en espagnol latin.

PROGRAMME «SHINGEKI NO KYOJIN» PAR PAYS

Par pays, la nouvelle saison de “Shingeki no Kyojin“Serait disponible aux heures suivantes:

Japon: 12h10 par NHK Mexico: 14h45 par Crunchyroll et Funimation Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll Espagne: 17h00 par Selecta Vision États-Unis: 15h45 par Funimation

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

Shingeki no Kyojin | Bande-annonce de la saison 4 de “Attack on Titan”

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 4 DE «SHINGEKI NO KYOJIN»?

La troisième saison s’est conclue par l’une des plus grandes révélations de la série. Après avoir vaincu le Titan Bête et découvert la vérité sur les Titans à travers le journal de Grisha Jaeger, Eren et les autres se sont aventurés au-delà des murs, pour rencontrer la vaste mer que le père d’Eren avait décrite dans son carnet.

Contrairement au reste de ses compagnons, Eren sait parfaitement ce que cela signifie: au-delà de la mer, ce n’est pas la liberté, mais ses ennemis les plus terribles, les enfants de Marley.

Quatre ans plus tard, le dernier lot d’épisodes de “Shingeki no KyojinVa adapter les derniers volumes du manga, même s’il n’est pas clair si la fin sera la même dans les deux versions. Ce que l’on sait, c’est qu’il englobera pleinement l’arc de Marley.

En novembre, Funimation a partagé un nouveau synopsis pour la dernière saison: «Cela fait quatre ans que la Légion de Recon est arrivée à terre et le monde est différent maintenant. Les choses se réchauffent alors que le sort de la Légion de reconnaissance et des habitants de Paradis est enfin déterminé. Cependant, Eren est absent. Réapparaîtra-t-il avant que les anciennes tensions entre les Marleyens et les Eldiens ne conduisent à la guerre de toutes les guerres? “

Qu’arrivera-t-il à Eren, Mikasa, Armin et les autres dans la dernière saison de “Shingeki no Kyojin”? (Photo: Wit Studio)