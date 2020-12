Mis à jour le 12/06/2020 à 18:37 PM

Après quatre ans de combats, Marley a remporté la guerre lors de la première de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin». Bien qu’il semblait que les alliés les avaient acculés et possédaient même une arme capable de tuer les Titans, la détermination de Gabi et le plan de Zeke ont contribué à la victoire.

Après que Gabi ait réussi à arrêter l’avancée du train blindé avec seulement sept grenades à main au lieu de 800 Eldians avec des explosifs, le Titan Mandible et le Titan Freighter éliminent la première ligne de défense des rivaux afin que le Titan blindé et le Titan La bête a tout fini.

Bien que Reiner apparaisse et détruit la plupart des canons anti-titans, certains projectiles l’atteignent et il perd même un bras, mais le pire arrive lorsque la flotte alliée, avant de s’enfoncer dans les profondeurs de la mer, répond à l’attaque de Zeke et du Titan. Le cuirassé le recouvre de son corps.

Qui hérite du pouvoir du Titan blindé? (Photo: Attaque sur Titan / MAPPA Studio)

BANDE-ANNONCE DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X02”

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «ATTACK ON TITAN 4×02»?

Le deuxième épisode de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin»Sera présenté en première le lundi 14 décembre au Japon sur NHK, à 12h10 (heure locale). Mais en Amérique latine, on peut le voir du dimanche 13 décembre au Crunchyroll.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région du Mexique, diffuse également les épisodes exclusivement sur sa plate-forme avec doublage en espagnol latin.

PROGRAMME «SHINGEKI NO KYOJIN» PAR PAYS

Par pays, le nouvel épisode de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin“Sera disponible aux heures suivantes:

Japon: 12h10 par NHK Mexico: 14h45 par Crunchyroll et Funimation Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll Espagne: 17h00 par Selecta Vision États-Unis: 15h45 par Funimation

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN 4X02»?

Le premier épisode de la dernière saison de “L’attaque des Titans»Se termine avec les Marleanos célébrant la fin de la guerre. Mais évidemment, cela ne fait que commencer. Que se passera-t-il dans le prochain épisode de «Shingeki no Kyojin»? Qui obtiendra la puissance du Titan blindé? Qui est l’homme mystérieux qui apparaît à la fin? Est-ce qu’Eren et les autres se présenteront?

Apparemment dans la bande-annonce de ‘Midnight Train’ (4×02), l’armée de Marley a déjà réalisé que les titans ne sont pas invincibles, mais les guerriers savourent une victoire éphémère avant de rentrer chez eux.

L’identité de cet homme sera-t-elle révélée dans “Shingeki no Kyojin 4×02”? (Photo: Studio MAPPA)