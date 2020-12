Mis à jour le 12/12/2020 à 23:56 PM

Marley a remporté une belle victoire lors de la première de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin”, mais force est de constater que le conflit n’est pas encore terminé. Alors que les Marleyens célèbrent la fin de la guerre, leurs rivaux préparent probablement une contre-attaque. Est-ce qu’Eren en fera partie?

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est Gabi Braun dans “Shingeki no Kyojin:”? Tout ce que vous devez savoir sur le personnage

Le dernier épisode de “L’attaque des Titans“Il ne comprendra que 16 chapitres, six de moins que le troisième volet (22 chapitres). La première saison de l’anime se composait de 25 et la seconde de seulement 12.

Pour l’instant, on sait que le prochain chapitre est intitulé ‘Train de minuit«Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le train blindé que Gabi a arrêté avec des grenades?

PLUS D’INFORMATIONS: Combien de chapitres la dernière saison de “Attack on Titan” aura-t-elle?

Gabi Braun, une fille soldat de Marley, souhaite hériter du pouvoir du Titan blindé (Photo: MAPPA)

COMMENT ET À QUELLE HEURE POUR VOIR «ATTACK ON TITAN 4×02»?

Le deuxième épisode de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin»Sera présenté en première le lundi 14 décembre au Japon sur NHK à 12h10 (heure locale). Mais en Amérique latine, on peut le voir du dimanche 13 décembre au Crunchyroll.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région du Mexique, diffuse également les épisodes exclusivement sur sa plateforme avec doublage en espagnol latin.

HORAIRE «SHINGEKI NO KYOJIN» PAR PAYS

Par pays, le nouveau chapitre de la quatrième saison de «Shingeki no Kyojin“Sera disponible aux heures suivantes:

Japon: 12h10 par NHK Mexico: 14h45 par Crunchyroll et Funimation Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll Espagne: 17h00 par Selecta Vision États-Unis: 15h45 par Funimation REMORQUE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X02”

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN 4X02»?

Le premier épisode de la dernière saison de “L’attaque des Titans»Se termine avec les Marleanos célébrant la fin de la guerre. Mais évidemment, cela ne fait que commencer. Que se passera-t-il dans le prochain épisode de «Shingeki no Kyojin»? Qui obtiendra la puissance du Titan blindé? Qui est l’homme mystérieux qui apparaît à la fin? Est-ce qu’Eren et les autres se présenteront?

Apparemment dans la bande-annonce de ‘Midnight Train’ (4×02), l’armée de Marley s’est déjà rendu compte que les titans ne sont pas invincibles, mais les guerriers savourent une victoire éphémère avant de rentrer chez eux.

Selon une avance, «La situation de l’autre côté de la mer, dans le noyau des adversaires de ceux qui habitent l’intérieur des murs, sera expliquée. De plus, Zeke interviendra dans les affaires politiques de Marley. En outre, les conséquences de sa défaite dans la bataille de Shinganshina et ses intentions de “ mettre fin à ce que son père, Grisha Jaeger a commencé il y a des années, seront révélées.

La plupart des fans s’accordent à dire que l’homme mystérieux est Jean Kirstein (Photo: MAPPA Studio)