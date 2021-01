Mis à jour le 02/01/2021 17h23

Après l’apparition d’Eren Jaeger dans le quatrième épisode de la dernière saison de “Shingeki no Kyojin”, les fans ne peuvent plus attendre de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre, mais ils devront le faire, puisque la série basée sur le magicien écrit et illustré par Hajime Isayama aura une pause de deux semaines.

Alors pourquoi n’y aura-t-il pas un nouvel épisode de “L’attaque des TitansCe dimanche et prochain? Selon ce qui a été rapporté par ComicBook, le retard est dû aux vacances du personnel en charge de l’anime populaire et à succès.

Par conséquent, le cinquième chapitre de la dernière tranche de “Shingeki no Kyojin»Arrivera au Japon le 11 janvier et un jour avant en Amérique latine.

Willy Tybur, chef de la famille Tybur, fait partie de la descendance eldienne (Photo: MAPPA)

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X04?

En plus de raconter l’histoire de Reiner et comment il est devenu soldat, l’épisode montrait au festival Marley de choisir les successeurs des puissances titanesques, l’arrivée de la famille Tybur pour discuter de leur participation aux conflits futurs et de la proximité de Falco avec Eren, qu’il rend visite à l’hôpital.

Vers la fin, Gabi et le reste des guerriers eldiens se rendent au quartier général pour se reposer et le jour de l’élection des héritiers des pouvoirs titanesques, Falco a demandé une faveur à Reiner et l’a conduit dans un sous-sol où Eren les attendait dans son Fauteuil roulant.

Le chapitre s’est terminé avec Eren disant, “Reiner, ça fait quatre ans”, puis montrant la surprise du soldat avec une peur inconcevable, tandis qu’Eren garde son visage sérieux et sans émotion.

Eren rencontre Reiner après 4 ans (Photo: MAPPA Studio)

QUELLE HEURE ET COMMENT REGARDER «SHINGEKI NO KYOJIN» 4×05?

Le cinquième épisode de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin»Sera présenté en première le lundi 11 janvier 2021 au Japon sur NHK à 12h10 (heure locale). Mais en Amérique latine, il pourra être vu du dimanche 10 janvier au Crunchyroll en raison du décalage horaire entre les pays.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région du Mexique, diffuse également les épisodes exclusivement sur sa plate-forme avec doublage en espagnol latin, le programme est donc le même que celui mentionné précédemment.

Qui obtiendra la puissance du Titan blindé? (Photo: Studio MAPPA)