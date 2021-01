Mis à jour le 01/06/2021 22h15

«Shingeki no Kyojin» (“Attack on Titan” en anglais et “Attack on the Titans” en espagnol) est considéré comme l’un des meilleurs mangas de ces dernières années. La création de Hajime Isayama compte des millions de fans à travers le monde qui suivent l’histoire depuis plusieurs années. Mais, malheureusement, tout a une fin, et en 2021 nous allons dire au revoir à ce grand manga.

PLUS D’INFORMATIONS: Shingeki no Kyojin 4 × 05: pourquoi il n’y a pas eu de nouvel épisode dimanche dernier

Selon ComicBook, “L’attaque des Titans” Cela se terminera en avril 2021, alors les fans ont une grande question: combien de chapitres le manga a-t-il laissé? Ensuite, nous vous dirons tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Le manga «Shingeki no Kyojin» est sur le point de se terminer en avril 2021 (Photo: Kodansha)

Les fans savent que “L’attaque des Titans” il a toujours été publié mensuellement, et le chapitre de janvier n’a pas encore été publié. Cela signifie qu’il devrait y avoir quatre autres chapitres de “Shingeki no Kyojin” dans le coffre-fort et qu’ils seraient publiés dans les mois suivants de 2021.

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que d’autres choses peuvent se produire en cours de route. Par exemple, “L’attaque des Titans” cela peut prendre une pause surprise, mais cela est très peu probable car le manga n’a jamais fait de pause auparavant. En fait, la pandémie de 2020 a forcé son créateur à faire une pause, mais Kodansha a rattrapé le chapitre perdu le plus rapidement possible.

PLUS D’INFORMATIONS: Shingeki no Kyojin a déjà une date pour son dernier chapitre? Attaque sur Titan date et heure de fin

Il peut également arriver que “Attack on Titan” ait un chapitre supplémentaire avant la grande finale. C’est plus probable, mais il n’y a aucune information officielle à ce sujet. Considérant que les chapitres les plus récents de «Shingeki no Kyojin» ont été plus lourds en contenu et en longueur, il y a une plus grande probabilité qu’Isayama allonge simplement ces quatre derniers chapitres.

Il ne fait aucun doute que les fans sont impatients de voir la fin de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, qui a connu un succès dans diverses parties du monde. Le chapitre 136 devrait être publié le 9 janvier 2021, il ne reste donc pas grand-chose pour le résultat de cette grande histoire.