Mis à jour le 12/08/2020 à 19:33

Sans aucun doute Shingeki no Kyojin partage le qualificatif d’anime le plus regardé avec d’autres grandes œuvres telles que My Hero Academia, Dragon Ball Super et One Piece. Cette série est pleine d’action et a captivé les amateurs d’anime japonais.

Récemment, le premier épisode de la saison 4 est sorti et l’excitation de voir les Titans se battre traverse le ciel. Malheureusement, l’anime devra faire une pause en raison des célébrations du calendrier.

Tel que rapporté par les médias BD, le 3 janvier, il n’y aura pas de première. Le chapitre 5 passerait au 10 janvier pour offrir aux créateurs d’anime un régal pour les vacances.

Pour l’instant, il s’agit de la seule panne signalée à ce jour. L’épisode 2 de la saison 4, Shingeki no Kyojin, sortira le 1er décembre, tandis que les épisodes 3 et 4 sortiront à la télévision les 20 et 27 décembre respectivement.

Shingeki no Kyojin: qui est Gabi Braun? Tout ce que vous devez savoir sur le personnage

Après avoir abattu le train blindé de Fort Slava et la victoire de Marley, Gabi et ses compagnons se reposent dans une ville voisine du Moyen-Orient avant de retourner à Liberio. Un mois après la fin de la guerre, la cousine de Reiner continue de s’entraîner à l’Académie militaire de Marley pour prouver qu’elle est digne d’hériter du pouvoir du Titan.

Avant le festival annuel de Liberio, le noble Willy Tybur organise un événement où il déclare la guerre aux forces armées de Paradis, et à ce moment-là Eren Jaeger apparaît comme un titan dévaste tout, Zofia et Udo inclus.

Après la mort de ses amis, Gabi prend un fusil et promet d’assassiner Eren, mais en arrivant dans la zone de conflit, elle découvre que la Bête et les titans cargo ont été vaincus par l’ennemi, et Jean est sur le point de tuer Pieck.

Alors que Porco Galliard affronte Eren Jaeger, Gabi et Falco parviennent à infiltrer le dirigeable ennemi avec l’intention de tuer tout l’équipage, et bien qu’ils parviennent à en finir certains à la fin, ils sont arrêtés et emprisonnés comme Zeke.

Au bout d’un moment, Gabi et Falco parviennent à s’échapper de prison et pendant qu’ils restent à Paradis connaissant l’autre version de l’histoire, ils reçoivent l’aide de Kaya.

Bien que le manga puisse donner des indices sur ce qui se passera dans les prochains épisodes de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin», Les événements pourraient ne pas se dérouler de la même manière.

