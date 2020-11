En moins d’un mois, «Shingeki no Kyojin» Il lancera sa quatrième saison au Japon et en Amérique latine peut être vu simultanément à travers Crunchyroll. Levi Ackerman est l’un des personnages les plus populaires de l’histoire, à la fois dans l’anime et dans le manga, et bien que de nouveaux détails sur son passé aient été abordés lors de l’arc d’insurrection, c’est un personnage qui reste un mystère.

Levi Ackerman est l’un des personnages préférés des fans depuis les débuts de «Shingeki no Kyojin»; C’est peut-être le mystère que cache le personnage qui fait de lui l’un des favoris. Cependant, il y a quelque chose de spécifique qui garde une grande inconnue, nous nous référons à l’âge exact qu’il a. Quel âge a Levi Ackerman? Ce doit être l’une des questions les plus récurrentes parmi les fans d’anime.

Les fans peuvent rechercher des informations sur Levi Ackerman entre les chapitres de l’anime ou du manga, mais la vérité est qu’il n’y a pas de réponse exacte. Du moins pas là-bas, mais de la part de Hajime isayama, auteur de l’ouvrage. Alors, quel âge a-t-il exactement. Nous découvrirons ci-dessous.

Quel âge a Levi Ackerman? (Photo: Wit Studio)

QUEL ÂGE A LEVI ACKERMAN?

Bien que les fans n’aient jamais lu l’âge exact de Levi Ackerman, son anniversaire est connu pour être le 25 décembre. D’un autre côté, à l’origine, il a été mentionné que il avait presque 30 ansD’autres membres de la communauté Shingeki indiquent qu’ils le voient comme un personnage d’environ 25 ans. Cependant, la bonne réponse a été donnée par le créateur du manga.

Isayama a déclaré dans une interview que Levi est étonnamment vieux; Bien qu’à l’époque, il n’ait pas dit quel était l’âge du personnage, il a révélé qu’il avait en fait plus de 30 ans; Cependant, il n’a pas donné de chiffre exact, indique le portail Shoanime. Il est possible qu’à l’avenir, cela soit révélé dans le manga, car pour le créateur, cela a toujours été un point important et pertinent dans son travail.

Il est à noter qu’en 2016, Hajime Isayama avait déjà donné quelques indices sur l’âge exact de Levi Ackerman. Cette fois, dans une interview, il a dit que le personnage était dans la trentaine. Quelque chose que plus tard Marina Inoue, la comédienne de voix d’Armin Arlert, a clarifiée et a déclaré que Levi avait en fait 30 ans, quelque chose qui peut plus tard être soutenu par le guide «Attack on Titan ANSWERS».

Enfin, en tenant compte du fait que l’âge a été révélé lorsque le saut de temps «Shingeki no Kyojin»À l’heure actuelle, Levi aurait 35 ou 36 ans, car depuis la bataille de Shiganshina, où Levi a vaincu le titan bête et où les secrets gardés dans le sous-sol d’Eren ont été révélés, un total de quatre ans s’est écoulé. Bien que bien sûr, cette information ne soit qu’une déduction des fans, qui s’attendent à ce qu’Isayama déclare officiellement dans le manga l’âge de Levi Ackerman, le favori pour beaucoup.

Attaque sur Titan: quelle est l’origine du pouvoir des Ackermans? (Photo: Wit Studio)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Qui sont les nouveaux personnages de “Attack on Titan”?

“Shingeki no Kyojin” 4: qui sont les nouveaux personnages de “Attack on Titan”?