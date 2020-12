Mis à jour le 12/05/2020 à 14:15

Après presque un an et demi, “Shingeki no Kyojin” revient avec sa quatrième et dernière saison qui promet une confrontation féroce entre les nations d’Eldia et de Marley. Avec le Titan d’attaque et le Titan colossal de leur côté, la Légion de reconnaissance a enfin une chance de renverser le cours de son histoire.

La dernière tranche de “L’attaque des Titans», Qui sera divisé en deux parties, sortira au Japon le Lundi 7 décembre à 12h10 (heure locale) sur NHK. Mais en Amérique latine, on peut le voir du dimanche 6 décembre au Crunchyroll.

Funimation, qui pour le moment n’est disponible que dans la région du Mexique, a également indiqué que la livraison finale de “L’attaque des Titans»Sera disponible exclusivement sur sa plateforme avec doublage en espagnol latin.

Qu’arrivera-t-il à Annie dans la dernière saison de “Attack on Titan? (Photo: Wit Studio)

PROGRAMME DE «SHINGEKI NO KYOJIN 4×01» PAR PAYS

Crunchyroll a annoncé que la nouvelle saison de «Shingeki no Kyojin»Sera disponible sur votre plateforme à partir du dimanche 6 décembre à 12h45 PT. Ensuite, il arrivera dans chaque pays à ces heures:

Mexique: 14h45 par Crunchyroll et Funimation Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll Espagne: 17h00 par Selecta Vision Etats-Unis: 15h45 par Funimation Shingeki no Kyojin | Bande-annonce de la saison 4 de “Attack on Titan”

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA DERNIÈRE SAISON DE «ATTAQUE SUR TITAN»?

Selon le synopsis partagé par Funimation, «Cela fait quatre ans que la Légion de reconnaissance est arrivée à terre et le monde est différent maintenant. Les choses se réchauffent alors que le sort de la Légion de reconnaissance et des habitants de Paradis est enfin déterminé. Cependant, Eren est absent. Réapparaîtra-t-il avant que les anciennes tensions entre les Marleyens et les Eldiens ne conduisent à la guerre de toutes les guerres?

Le dernier lot d’épisodes de “Shingeki no KyojinVa adapter les derniers volumes du manga, même s’il n’est pas clair si la fin sera la même dans les deux versions. Ce que l’on sait, c’est qu’il englobera pleinement l’arc de Marley.

Comme on le voit dans le manga écrit et illustré par Hajime Isayama, qui sert d’inspiration à la série “L’attaque des Titans», Les protagonistes devront faire plusieurs sacrifices pour obtenir leur liberté.

La Légion de reconnaissance réussira-t-elle à s’imposer aux Marléens? (Photo: Studio MAPPA)