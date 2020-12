Mis à jour le 14/12/2020 à 15:57

Comme chaque année, le Congrès des États-Unis a ajouté 25 nouveaux films au National Film Registry. Parmi les plus connus, on trouve “The Dark Night”, “Grease” et la surprise de l’édition, “Shrek».

Il convient de noter que cette année, la bibliothèque nationale a souligné qu’il existe un record de neuf films réalisés par des femmes et réalisatrices afro-américaines.

“En incluant divers cinéastes, nous essayons non seulement de battre des records, mais de remettre les choses à leur place en mettant en évidence les contributions incroyables que les femmes et les personnes de couleur ont apportées au cinéma américain, malgré souvent d’énormes obstacles. Carla Hayden, bibliothécaire du Congrès, a déclaré dans un communiqué.

La liste officielle est:

Bataille du siècle (1927) The Blues Brothers (1980) Pain (1918) Buena Vista Social Club (1999) Cabin In The Sky (1943) A Clockwork Orange (1971) The Dark Knight (2008) The Devil Never Sleeps (1994) ) Freedom Riders (2010) Grease (1978) The Ground (1993-2001) The Hurt Locker (2008) Illusions (1982) The Joy Luck Club (1993) Kid Auto Races At Venice (1914) Lilies Of The Field (1963) Perdre Ground (1982) L’Homme au bras d’or (1955) Mauna Kea: Temple Under Siege (2006) Outrage (1950) Shrek (2001) Suspense (1913) The Song of Sweet Sweetback’s Baadasssss (1971) Wattstax (1973) With Car and Camera dans le monde (1929)

Ces bandes ont été sélectionnées par la bibliothèque pour être conservées en fonction de leur importance culturelle, historique et artistique depuis le début de l’enregistrement en 1988. Les films sélectionnés cette année portent le total à 800 films.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le chat botté est apparu pour la première fois dans “Shrek 2” en tant que tueur à gages pour le tuer

Le chat botté est apparu pour la première fois dans “Shrek 2” en tant que tueur à gages pour le tuer