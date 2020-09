EDMONTON, Alberta (AP) John Klingberg a marqué sur le premier tir des Stars, Anton Khudobin a arrêté les 25 Golden Knights mis au filet et Dallas a battu Vegas 1-0 dimanche soir dans un match défensif percutant 1 de la Conférence de l’Ouest final.

Khudobin a réalisé son premier blanchissage en séries éliminatoires dans la LNH lors de la première victoire 1-0 des Stars en séries éliminatoires en règle depuis 2000.

Dans le vrai mode Lockdown Stars, le jeu a presque doublé le nombre total de coups sûrs (96) que les tirs au but (50). Deux jours après que chaque équipe ait remporté un match 7 au deuxième tour pour passer à autre chose, Dallas avait plus de sauts de la chute de la rondelle et l’a porté à une avance de série.

Le but de Klingberg en 2:36 était tout ce dont l’équipe de l’entraîneur offensif Rick Bowness avait besoin. Il semblait que le partant surprise de Vegas, Marc-Andre Fleury, ne soit pas réinitialisé après que la tentative de tir du capitaine de Dallas Jamie Benn ait été bloquée, et Klingberg a tiré la rondelle libre devant lui dans le filet.

C’était le 55e but des Stars en séries éliminatoires, et le 52e a marqué avec Klingberg ou son collègue défenseur Miro Heiskanen sur la glace.

Jouer avec une avance permettait aux joueurs de Dallas de lancer leur corps, un style de jeu que Vegas n’a pas de problème à associer. Le défenseur des Stars, Esa Lindell, a semblé se blesser à la main gauche sur un coup sûr en première période, mais n’a pas manqué un quart de travail.

Toujours dans le premier, l’attaquant des Golden Knights Chandler Stephenson a décroché un coup à la jambe sur Roope Hintz et était de l’autre côté d’une oreille pleine du vétéran des Stars Corey Perry lors du prochain temps mort à la télévision. La méchanceté est déjà bien établie au début de la finale Ouest et devrait croître au fur et à mesure que la série se poursuit.

Il y aura probablement plus de buts dans les prochains matchs, même si Fleury et Khudobin ont fait de leur mieux pour garder la rondelle à l’écart. Fleury a effectué 24 arrêts après avoir accordé le but de Klingberg, et Khudobin a été aidé par ses coéquipiers forçant des tirs vers l’extérieur et s’est aidé avec un excellent contrôle du rebond.

REMARQUES: Nick Cousins ​​a remplacé Ryan Reaves dans la formation de Vegas. Reaves a été suspendu un match pour un échec illégal à la tête de Tyler Motte de Vancouver lors du match 7 au dernier tour. … Mattias Janmark a joué pour Dallas après avoir quitté le match 7 contre le Colorado sur blessure. … Le gardien Ben Bishop et le défenseur Stephen Johns sont restés inaptes à jouer pour les Stars. … L’attaquant Andrew Cogliano était en bonne santé pour que Dallas puisse garder le héros du match 7 Joel Kiviranta. … Fleury a commencé pour la quatrième fois seulement en séries éliminatoires. Robin Lehner a joué les 12 autres.

SUIVANT

Le deuxième match aura lieu mardi après que le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York ouvrent la finale de l’Est lundi.

—

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports