Il n’aurait même pas besoin de bouger. Jay Wright a été un gars de Philly pendant la majeure partie de sa vie, de son enfance dans le comté de Bucks à son passage à l’entraînement de la Division I chez Drexel en passant par son entraînement sous Rollie Massimino à Villanova.

Il est parti un peu pour garder sa carrière vivante et la faire avancer, mais en 2001, son talent, ses réalisations et une opportunité avec les Wildcats l’ont amené à la maison sur la ligne principale, où il a progressivement intégré Villanova dans l’un des programmes les plus importants du basket-ball universitaire. Et maintenant, il lui est possible de faire un pas encore plus haut, d’entraîner l’équipe professionnelle dans sa ville.

Les 76ers de Philadelphie, qui devraient renvoyer l’entraîneur Brett Brown après sept saisons et un balayage des séries éliminatoires en 2020, offriraient un défi de taille, la possibilité d’entraîner pour et contre les meilleurs joueurs du monde et, sans aucun doute, une augmentation de salaire importante. aurait environ 3,8 millions de dollars.

Villanova, cependant, offre non seulement le familier et le confort, mais aussi une fenêtre pour s’établir parmi les plus grands jamais entraîneurs au niveau universitaire.

Il a peut-être l’air de quitter sa fête de remise des diplômes de Bucknell, mais Wright est entraîneur-chef de la Division I depuis 1994. Il est prévu de commencer sa 20e saison majeure chaque fois que la saison 2020-21 commence. Il n’est qu’à une demi-douzaine de victoires avant la barre des 600, un jalon qu’il aurait déjà atteint si les tournois 2020 Big East et NCAA s’étaient déroulés comme prévu.

Wright a remporté deux fois le championnat masculin de la NCAA, ce que seuls 14 autres entraîneurs dans l’histoire du jeu peuvent prétendre. S’il en gagne un autre, il entre dans l’un des clubs les plus exclusifs du jeu: Wooden, Krzyzewski, Rupp, Calhoun, Knight, Williams. C’est tout. C’est chaque personne qui a déjà remporté trois titres. Cela laisse derrière Smith, Crum, Pitino, Iba et d’autres qui en ont remporté deux.

Et ce troisième titre pourrait venir dès cette année.

Villanova est un choix aussi logique que n’importe quel autre pour remporter le championnat NCAA 2021. Les Wildcats ont perdu la star de l’attaquant Saddiq Bey au début du repêchage de la NBA, et c’est une mesure de la culture que Wright a créée à Villanova qu’il voulait désespérément rester une autre année et chasser ce titre plutôt que de devenir un choix probable de loterie. Le reste des joueurs clés de l’équipe sera de retour, cependant, y compris l’ailier Brian Antoine, qui n’a disputé que 16 matchs à cause d’une blessure à l’épaule avant la saison, mais est arrivé dans le top 20 et devrait s’épanouir maintenant qu’il est en bonne santé.

Les Wildcats devront améliorer une défense qui ne s’est classée que 36e en efficacité la saison dernière, mais l’offensive a réussi à terminer 15e. Même dans ce qui était une année de développement, ils ont quand même terminé 24-7 et remporté une part du titre de la saison régulière de Big East. Comme il était partagé avec deux équipes férocement compétitives qui jouissaient de saisons marquantes, Creighton et Seton Hall, ce fut une réalisation exceptionnelle. Comme c’était le seul championnat finalement disponible la saison dernière, c’était d’autant plus précieux.

Wright aura 59 ans au cours de la prochaine saison de basketball universitaire. Dans les décennies passées, cela aurait pu signifier avoir encore quatre ou cinq bonnes années en lui, mais l’expérience de Jim Boeheim, Mike Krzyzewski et Roy Williams – et sa propre jeunesse apparemment éternelle – suggèrent qu’il pourrait facilement entraîner au-delà de 70 ans.

S’il devait maintenir son rythme actuel jusque-là, il franchirait facilement la barre des 900 victoires que seuls Mike Krzyzewski, Jim Boeheim, Jim Calhoun et Bob Knight ont atteint, et Roy Williams et Bob Huggins pourraient cette année.

Le succès de Calhoun en fin de carrière l’a poussé au panthéon. Il n’a atteint son premier Final Four qu’en 1999, alors qu’il avait 56 ans, et a remporté le championnat de la NCAA cette année-là. Il en a ajouté deux autres à 61 et 68 ans. Wright est bien en avance sur ce rythme, avec un Final Four à 48 ans, puis des titres à 55 et 57 ans.

Ce facteur influera-t-il sur une décision, devrait-on présenter l’opportunité d’entraîner les Sixers? Probablement pas, bien que l’attrait du basket-ball universitaire lui-même le soit certainement.

«La NBA m’intrigue», a déclaré Wright à . lors d’une interview en 2018. «Ce défi est attrayant, mais cela ne vaut pas la peine de renoncer à travailler avec ces gars-là. Le tout est que, pour relever un nouveau défi, vous devez renoncer à ce que vous avez. Je ne veux pas abandonner ce que j’ai. Voudrais-je être entraîneur en NBA? Oui. Mais je dois abandonner cela pour faire cela, et je ne vois pas cela se produire.

Le Hall of Fame appellera de toute façon. Cela semble certain. Wright a démontré un don pour l’entraînement que seuls les plus rares du sport ont devant lui. S’il reste à Villanova, il aura sans aucun doute des exploits à égaler.