Ronald Koeman est apparu devant les médias après le triomphe de Barcelone avant le Grenade. Les doublets de Griezmann et Messi Ils ont certifié une nouvelle victoire pour les Catalans, qui gagnent en confiance et visent un moment décisif de la saison pour eux. Le Néerlandais a fait l’éloge de ses joueurs, en particulier les doubles combattants du concours. Il a également évoqué les procès-verbaux que les moins habituels pourraient ajouter et évité la polémique.

Griezmann à gauche

«Nous essayons de jouer avec les trois ci-dessus, en toute liberté. Léo comme un grand joueur qu’il est, cherche le ballon, descend pour jouer et nous voulons de la profondeur avec Dembelé et Griezmann. Vous devez être à l’intérieur de la zone et pouvoir marquer. Antoine était très bon aujourd’hui.

Messi et son remplaçant

«Le Barça a besoin de Leo pour son jeu, de l’importance pour créer des opportunités et pour son efficacité. C’est quelque chose de grand dont nous avons besoin pour accomplir beaucoup de grandes choses et nous battre pour les titres. Dans la première partie, il y avait plusieurs joueurs mal à l’aise, avec le reste, nous avons pu changer Leo et Frenkie. Nous avons eu des problèmes à l’échauffement avec Araujo, il a eu de l’inconfort et nous ne voulions pas prendre de risque. Dest a également eu de l’inconfort et nous avons pu les réserver avec un résultat favorable pour nous.

Pouvez-vous vous battre pour la Liga?

Le combat ne dépend pas seulement d’un joueur. Cela doit être la mentalité de l’équipe. Nous avons des joueurs importants qui ne peuvent pas jouer pour le moment. Si tout va bien et dans sa meilleure forme, il est possible de contester les titres. Pour le moment, avec la distance que nous avons, c’est compliqué. Mais je pense que nous nous améliorons beaucoup. C’était une semaine importante, nous avons obtenu les neuf points et nous l’avons fait avec un très bon match. Cela donne de la confiance.

Riqui Puig

«D’abord, il semble que j’ai quelque chose contre Riqui. L’autre jour, je parlais de jeunes joueurs. Il ne parle pas que de lui. Nous avons plus de jeunes joueurs qui n’ont pas de minutes ces derniers temps. Vous prenez toujours un nom, ce n’est pas bon pour Riqui ou pour moi. Si j’ai quelque chose avec Riqui et sur son jeu, nous en parlerons. Il n’y a pas de problème. Cela dépend du joueur, il faut être d’accord à l’avenir. Je parle toujours en général et pas seulement de Riqui ».

Une plus grande tranquillité d’esprit

«Nous sommes plus calmes. Nous sommes entrés plus concentrés que dans les autres jeux. Oui, nous le sommes et il y a une bonne position. Il y a peu d’équipes qui peuvent nous contrôler comme ça. L’efficacité d’aujourd’hui est d’être sur la bonne voie, nous devons être humbles et améliorer les choses.

De Jong

«Ces dernières années, il n’a pas joué aussi haut que ces derniers temps. Il n’a jamais utilisé sa qualité de cette manière que nous jouons au milieu, nous avons besoin de joueurs pour atteindre la zone. Il a un dribble avec le ballon, il prend un pas de responsabilité avec l’équipe. J’espère que ça continue comme ça.

Umtiti

«Un match que l’on se met en tête est toujours important, c’est de garder une feuille blanche jusqu’à la fin. Défensivement, nous étions bons. C’était le premier match d’Umtiti depuis longtemps. Il a bien joué défensivement. Avec les centrales, avec Busquets en tête. De derrière, il a fait de nombreuses passes verticales. Nous manquions Lenglet, nous ne pouvions pas jouer avec lui et Umtiti a prouvé qu’il avait une place dans cette équipe ».

Messi est-il maintenant plus impliqué?

«Dès le premier jour, le contact avec Leo était bon. Depuis son entraînement avec nous, il a fait de son mieux pour rester en forme et aider l’équipe. Comme toutes les équipes cela nous a coûté pendant une période de saison, ces derniers temps c’est très efficace. Nous sommes habitués à ça de Leo. S’il y a des matchs où il ne marque pas, il y en a qui sont mécontents ou inquiets. Dernièrement, il marque plus de buts qu’au début mais cela ne veut pas dire qu’il est plus impliqué. Maintenant, il entre. Plusieurs fois, le gardien de but rival a été le meilleur homme.