Dans son entretien avec Jordi Évole, Leo Messi a reconnu qu’il décidera à la fin de la saison de continuer ou non dans le Barcelone. S’il opte pour ce dernier, l’Argentin veut le faire de la meilleure façon possible pour que son histoire d’amour avec le club et la ville ne se tache pas. Bien sûr, il a promis qu’il reviendrait vivre à Barcelone et travaillerait pour l’équipe du Barça lorsqu’il raccrochait ses crampons.

Après avoir abordé différents problèmes, Leo Messi a insisté sur le fait qu’il pensait avoir bien fait lorsqu’il a envoyé le burofax l’été dernier. “C’est un moyen de formaliser et de rendre officiel ce que vous voulez aller. Je disais au président depuis six mois, Je lui ai demandé de m’aider et il a dit non».

Messi: “Bartomeu m’a trompé à bien des égards”

L’attaquant a profité de l’occasion pour montrer son malaise avec Bartomeu pour cette raison: “Je me trompe dans beaucoup de choses et je préfère ne pas le faire ressortir car je ne dois pas évoquer des choses privées». Il a également accusé l’ancien président de Barcelone de “divulguer des choses” pour qu’il soit le méchant du film.

Concernant ce qui m’a motivé à quitter Barcelone, Leo Messi a souligné: «J’adore le club et j’aime Barcelone, mais je pense que tout ce que le club m’a donné, je l’ai gagné. Je pensais avoir terminé un cycle, que j’avais besoin d’un changement. Je savais que ça allait être une année de transition et je voulais continuer à me battre pour plus de titres. J’ai senti qu’il était temps de changer et je voulais bien le faire ».

«C’était une décision très difficile à prendre. C’était horrible de savoir que je n’allais être comme ici nulle part, que dans aucune ville je n’allais être comme Barcelone et que mes enfants ne voulaient pas bouger. Mais j’ai senti que j’avais besoin d’un changement », a-t-il ajouté.

Il a également précisé que sa décision n’avait rien à voir avec le licenciement de Luis Suárez: «J’avais déjà décidé avant. Mais cela m’a semblé fou ce qu’ils ont fait avec Luis à cause de la façon dont les choses étaient faites et comment il est parti. Il est parti gratuitement, en lui payant un contrat d’un an et une équipe qui va se battre pour la même chose que nous.

Une autre chose que Leo Messi a dit à Jordi Évole est qu’il n’ira pas au Real Madrid ou à l’Atlético. Ce qu’il n’a pas donné, ce sont plus d’indices sur son avenir. “Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année et j’attendrai la fin de la prochaine saison. L’important maintenant est de penser à l’équipe, d’essayer de bien terminer la saison et de remporter un titre », a-t-il déclaré.

«Je sais qu’il y a beaucoup de fans qui m’aiment encore. Je sais qu’il y a une autre partie qu’après ce qui s’est passé, non, mais je vais faire ce qui est le mieux pour moi et ce que mon cœur et ma tête me disent. Je vais rester ici et je veux être à nouveau au club demain », a-t-il répété.

Bien que l’été dernier, il ne soit pas parti pour ne pas avoir intenté de procès avec le club, Messi a insisté: «Je ne sais pas si je vais partir ou non; et si je dois y aller, j’aimerais le faire de la même manière ».

Au cas où il partait, il a déclaré: «Rien ne se passe. Barcelone est plus grande que n’importe quel joueur, moi y compris. Espérons que le président qui viendra fera les choses bien pour relever à nouveau des titres importants ».