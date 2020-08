Mercredi matin, une grande partie de ce pays qui se soucie profondément du sport – et il est vaste, mais pas presque universel – a eu l’occasion d’entendre l’entraîneur-chef des Clippers, Doc Rivers, au sujet d’être un homme noir en Amérique dans le début du 21e siècle.

Ce fut une thèse lugubre, éclairante, voire douloureuse, dans laquelle les mots qui résonnaient le plus profondément distillaient les larmes, les inquiétudes, la peur et l’espoir de ses 58 ans.

“C’est incroyable pourquoi nous continuons à aimer ce pays, et ce pays ne nous aime pas en retour.”

«C’est incroyable pour moi pourquoi nous continuons à aimer ce pays et ce pays ne nous aime pas en retour.» Doc Rivers livre un message émouvant sur la fusillade policière de Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 26 août 2020

Il a fait cette déclaration à la suite d’une victoire en séries éliminatoires contre les Mavericks, lors d’un appel à la presse Zoom qui comprenait une première question sur les ajustements défensifs des Clippers contre la superstar des Mavs Luka Doncic, mais un suivi très rapide des sentiments de Rivers concernant le tir. Dimanche de Jacob Blake par un agent des forces de l’ordre à Kenosha, Wisconsin. Il est courant que les journalistes posent de telles questions ou que les entraîneurs et les joueurs interviewés diffusent un message avant ou au lieu de discuter des X et des Os.

Dans la lutte continue pour la justice raciale, c’est une sacrée plate-forme pour se rendre. Leur décision de terminer la saison est essentielle pour cette raison et certaines sont encore plus aiguës.

En prenant la décision jeudi de continuer à concourir, les joueurs de la NBA ont évité de donner une victoire à leurs adversaires les plus ardents. Il y a un segment de l’Amérique qui déteste le succès écrasant des Afro-Américains en NBA, qui rejette la NBA en raison de sa noirceur. Vous pouvez le voir clairement dans certains des commentaires publiés sur les sites de médias sociaux à la suite de la décision des Bucks de ne pas saisir le tribunal. Certains étaient simplement dédaigneux. Certains étaient vulgaires et vils.

Il y a ceux qui ne sont pas méprisants, bien sûr, mais qui souhaitent une pure distraction, qui aiment le basket-ball et d’autres sports professionnels mais préfèrent ne pas être servis avec un plat d’accompagnement de messages de justice sociale. Ils peuvent continuer à être déçus, mais ils continueront probablement à regarder. Et écoutez.

Pendant les 28 jours qui ont suivi la reprise de la saison NBA, les mots «Black Lives Matter» ont occupé une place prépondérante sur les courts où tous les matchs restants de la saison régulière et le premier tour des éliminatoires de la NBA ont été disputés. Ceux qui ont écouté l’ont vu. C’était incontournable. Les gens ont embrassé ce message ou l’ont ignoré ou bouillonné ou ont éclaté, mais ils l’ont vu.

Lorsqu’une pièce spéciale était exécutée par quelqu’un dont l’identité n’était pas évidente, quelqu’un d’autre qu’une star établie comme LeBron James ou Giannis Antetokounmpo, un spectateur qui vérifiait les épaules arrière du joueur pour établir son identité a trouvé à la place le message “Dites son nom” ou «Égalité» ou «Vote». Les gens ont embrassé ces messages ou les ont ignorés ou ont bouilli ou ont éclaté, mais ils les ont vus.

L’importance de la décision de mercredi des Bucks de ne pas disputer leur match éliminatoire de premier tour contre le Magic – ce qui a conduit au report des matchs NBA restants de la journée ainsi que de toutes les actions de la WNBA, des concours de la Major League Baseball et de la Major League Soccer , et même certaines pratiques de la NFL prévues pour jeudi – perdureront même après la reprise de la compétition dans divers lieux.

Les joueurs restants dans les éliminatoires de la NBA se sont rencontrés mercredi soir pour discuter de leur prochain plan d’action, avec la majorité, a rapporté Adrian Wojnarowski d’ESPN, votant pour reprendre la compétition et les Clippers et Lakers votant pour cesser. Ils se sont réunis à nouveau jeudi pour discuter des prochaines étapes, tandis que le conseil des gouverneurs de la NBA s’est réuni séparément à la même heure, et les joueurs ont choisi d’aller de l’avant avec les tours restants de la poursuite du championnat.

La menace d’abandonner les séries éliminatoires conserve le potentiel d’engendrer des conséquences positives, bien sûr. Il y a au moins un propriétaire dans la NBA, Tilman Fertita de Houston, qui a été un donateur majeur de la campagne Trump et a fait des déclarations publiques en faveur du président. Un membre de la famille impliqué dans la propriété du Magic est l’actuel secrétaire à l’éducation Betsy DeVos. Il y a de l’argent et du pouvoir à tous les niveaux dans la structure de propriété de la ligue. Ils ont accepté d’afficher des messages de protestation dans le lieu de la bulle, mais ils ont la force collective de plaider pour plus: une meilleure formation de la police, des conséquences plus importantes pour les méfaits, une représentation accrue des minorités aux postes d’autorité.

L’attaquant des Warriors Draymond Green n’est pas impliqué dans les séries éliminatoires de cette année, bien qu’il soit apparu en tant que panéliste dans l’émission studio de TNT. Il a exprimé dans un tweet que la poursuite de la saison sert à construire “cette plate-forme même que nous utilisons pour parler au nom de NOTRE GENS”.

Je suis avec mes frères dans la bulle en continuant à défendre ce qui est juste et à lutter contre l’oppression des Noirs. Mais j’espère qu’ils comprennent, que nous avons aussi un travail à faire, qui est de continuer à construire cette même plateforme que nous utilisons pour parler au nom de NOTRE PEUPLE! – Draymond Green (@ Money23Green) 27 août 2020

Dans une interview avec Yahoo Sports, le sociologue acclamé Harry Edwards, qui s’est engagé dans le sport et les manifestations pour l’égalité raciale depuis assez longtemps pour avoir influencé le salut du Black Power par les sprinteurs olympiens Tommie Smith et John Carlos en 1968, a salué le boycott des joueurs de la NBA, mais dit qu’il n’y a aucune raison de poursuivre cette action une fois qu’un “plan stratégique” est établi.

“Maintenant, le problème devient, comme je l’ai dit à certains athlètes et entraîneurs: comment créer une stratégie qui vous amène aux prochaines étapes?” Edwards a déclaré à Yahoo. “Et c’est toujours le défi, de passer de la protestation au progrès.”

Rivers lui-même aurait dit aux joueurs mercredi soir que leur pouvoir était dans leur talent. Les joueurs de la NBA et les athlètes d’autres sports qui ont suivi leur exemple sont devenus importants parce qu’ils ont des capacités rares. S’éloigner des étapes qu’ils ont gagnées aurait risqué d’atténuer leur chance de continuer à influer sur le changement, de continuer à changer d’avis.

Ils ne s’en vont pas. Leur voix sera entendue.