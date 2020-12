Rivaldo ne doute pas que si Neymar a jeté la pierre sur l’avenir de Messi, c’est parce qu’il a des informations privilégiées à propos du transfert de la fissure de Barcelone au Paris Saint Germain. Le légendaire footballeur barcelonais est clair que, s’il part, l’Argentin finira par porter le maillot parisien.

«Quand Neymar dit qu’il veut rejouer avec Messi, il doit savoir quelque chose sur la possible signature de Leo par le PSG. Et honnêtement, ce serait formidable de les revoir jouer ensemble, même si c’est au PSG », a déclaré Rivaldo dans des déclarations à Betfair.

«Je ne pense pas que Neymar ait dit ça pour le dire, qu’est-ce qui se passe. Il sait sûrement quelque chose des dirigeants du PSG sur les négociations ou les conversations avec Messi. Messi et Neymar sont amis et ils parlent beaucoup. Neymar sait donc parfaitement que Messi est en rupture de contrat et je pense qu’il fait pression sur le PSG pour qu’il signe Leo pour la saison prochaine », a-t-il ajouté.

Pour Rivaldo, le Paris Saint Germain a une occasion en or de s’emparer du footballeur le plus dominant de la dernière décennie. «C’est le moment idéal pour le PSG d’essayer. Parce que je n’aurais pas à négocier ou à payer un transfert à Barcelone et a son ami Neymar comme crochet. Si les deux se réunissent à nouveau, ils peuvent se battre pour gagner un autre champion ensemble. Nous allons attendre, mais je vois cela comme une possibilité », a-t-il conclu.

Mbappé à Madrid?

Pour Rivaldo, le PSG apporte Messi Ce n’est pas une raison pour Mbappé de partir, bien au contraire, car ce serait une incitation pour lui à rester. «On parle beaucoup que Mbappé pousse pour aller au Real Madrid, mais avec cette nouvelle opportunité de jouer aux côtés de Messi, qui sait, il préférera peut-être rester un peu plus longtemps à Paris. Si le PSG parvient à réunir Neymar, Messi et Mbappé dans la même équipe, ils auront un grand trident être favori dans toutes les compétitions, notamment la Ligue des champions », s’est-il installé.