Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a12

Depuis huit mois, il n’y a pas de public présent dans la boxe mexicaine. La pandémie a empêché l’ingrédient clé d’un combat de pouvoir y assister et les fonctions se déroulent désormais dans quelque chose comme le silence. Ce samedi, cependant, les amateurs de ce sport reviendront à la soirée organisée à Cancun, où un millier de personnes sont attendues, avec des mesures sanitaires.

Malgré l’inquiétude dans différentes entités quant à l’augmentation des infections, certaines régions du pays restent avec un feu jaune. Cela permet une assistance avec un petit public et avec des mesures sanitaires à distance et des masques, principalement.

Le promoteur Pepe Gómez, organisateur de cette soirée, assure que les contrôles pour entrer dans l’arène du Grand Oasis seront très stricts, en plus qu’il y aura du personnel chargé d’observer que les mesures sanitaires sont remplies par les participants.

Nous le faisons avec l’aval des autorités sanitaires, explique Gómez, car il est important de promouvoir une fois de plus la destination touristique la plus importante d’Amérique latine. Nous atteindrons également un public mondial pour leur envoyer le message que Cancun est sûr et qu’ils peuvent la visiter, toujours avec les mesures sanitaires requises par la nouvelle réalité.

Alors que certains sports du pays, comme le football, le baseball et le basket-ball réfléchissent à l’opportunité d’accepter le retour du public sur les gradins en raison du risque qu’il représente, dans cette fonction ils veulent montrer que les conditions actuelles permettent la coexistence dans ces spectacles.

▲ La championne du monde des poids coq exposera son titre à Alejandra Luna à Cancun WBC Photo

Mariana Juárez, championne du monde des poids coq par le World Boxing Council, expose son titre ce soir-là et se montre énergique sur la position avec laquelle ils affrontent ce premier soir avec le public.

Nous ne pouvons pas rester enfermés pour toujours, dit La Barby sans détour; il faut bien sûr prendre soin de soi, mais si on veut vivre, il faut continuer à travailler et reprendre la vie avec de nouvelles mesures.

Il y a un an, il ne s’est pas battu. Sa défense de titre et la compétition tant attendue contre une autre pionnière, Jackie Nava, ont été contrecarrées par le début de la pandémie. Ce samedi, il expose la ceinture contre Alejandra Luna. L’enthousiasme de la championne est évident, même si elle précise que la gravité de Covid-19 ne doit pas être minimisée.

Soit on se renouvelle dans ces conditions et on le suit, mais avec sécurité, condamne Mariana, soit on s’enferme. Il n’y a pas d’autre moyen que de continuer à travailler.

Pepe Gómez prévient que cela signifie également le retour d’une société de télévision à la boxe. Un accord qui lui permettra de produire plus de fonctions pour les combattants locaux.

Si la télévision quittait la boxe, ça ne m’affecterait pas, dit l’homme d’affaires de la communication et de l’hôtellerie; Mais ce qui l’affecte, ce sont les combattants masculins et féminins qui voient leurs possibilités de travail limitées.