«Si tu n’aimes pas ce que je dis; là tu as la porte », il était si vif et dur Quique Setien s’adressant à Leo Messi après la cravate de Barcelone à Balaídos contre le Celta et cela a laissé les Catalans dans une situation très délicate en championnat.

Le programme Què T’hi Jugues du SER Cataluña a révélé une partie de la quique que Quique Setién avait avec ses joueurs après le match à Vigo. Toujours selon ces informations, Messi, ennuyé par le ton de l’entraîneur lorsqu’il s’adressait à l’équipe, Il a demandé plus de respect pour certains joueurs qui avaient tout gagné et avec de meilleurs antécédents que lui. C’est alors que le Cantabrique a «montré» la porte à l’Argentin. La réponse de Messi était un sourire «compatissant».

Cette information intervient au lendemain du jour où Setién a reconnu que “ça n’a pas été facile de gérer” Leo Messi pendant son semestre au sein de l’équipe du Barça et qu’il a vu “des choses” auxquelles on ne s’attendait pas.

«C’est vrai qu’il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c’est vrai. Vous devez également prendre en compte le fait qu’il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté pendant des années tel qu’il est et ne l’ont pas changé …», A-t-il déclaré dans une interview au journal El País.

«Il est très réservé mais vous fait voir les choses qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Oui, regarde, regarde … Après être parti, ce que je sais, c’est qu’à certains moments J’ai dû prendre d’autres décisions, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de vous: le club. C’est le club et les fans. Ce sont eux à qui vous devez le plus grand respect et vous devez faire ce qui convient le mieux à l’entité. Il y a des millions de personnes qui pensent que Messi, ou tout autre joueur, est plus important que le club et l’entraîneur. Ce joueur, comme d’autres autour de lui, a vécu pendant 14 ans en gagnant des titres, tout en gagnant », a-t-il poursuivi.

De plus, Setién était totalement d’accord avec la phrase que “ Tata ” Martino a adressée à Messi quand il était entraîneur culé: “ Je sais que si vous appelez le président, vous pouvez me renvoyer à tout moment, mais ne me montrez pas tous les jours ” . «J’ai entendu cette phrase et d’autres. Je n’ai besoin de personne pour me dire ce que Martino ou quelqu’un d’autre a dit. Je l’ai vécu. J’ai eu suffisamment d’expériences pour faire une évaluation précise de ce à quoi ressemble vraiment ce garçon. et les autres », a-t-il dit.

«Assurément, à sa manière, il est généreux. Le problème est que la perspective intérieure vous induit parfois en erreur. La réalité qu’ils vivent n’est pas la réalité que vivent les autres. Pour eux, et pour beaucoup de gens, la seule chose qui compte c’est de gagner et tout le reste n’en vaut pas la peine. Jusqu’à ce que vous quittiez le football et que quelques années passent, vous ne voyez pas clairement la réalité de la vie. Vous êtes dans votre propre truc, vous obtenez toujours des commentaires du même groupe et ce sont des situations difficiles pour eux. Ce sont des gamins à qui on donne tout », a-t-il poursuivi, déplorant la servilité qu’il y a parfois envers« La Pulga ». Vous n’êtes pas obligé de le transmettre tout le temps. Vous devez prendre vos propres décisions et assumer la responsabilité », a-t-il exprimé.