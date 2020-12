Skieurs sur une remontée mécanique dans la station de ski de la Sierra Nevada. EP

La station d’hiver de la Sierra Nevada ouvrira la saison 2020/21 vendredi 18 décembre avec une limite de capacité de 50% sur les pentes, vente de forfaits de ski exclusivement en ligne et réduction de capacité dans tous les établissements, suivant les recommandations du Conseil de la Santé et de la Famille du Gouvernement Régional d’Andalousie.

Dans ces conditions, la Sierra Nevada établit comme domaine skiable, à partir du 18 décembre, les pistes de Veleta, Borreguiles, Rio et Loma de Dílar (toujours en fonction de la météo et des conditions de neige); il ouvre sept moyens mécaniques et limite la capacité des skieurs à 50% jusqu’à ce que l’extension du domaine skiable et l’ouverture de nouvelles remontées mécaniques permettent son extension.

En revanche, la vente de pass se fera exclusivement en ligne, de sorte que les guichets resteront fermés pour la vente de pass journaliers, et l’ouverture du restaurant Borreguiles sera adaptée à la capacité définie par les autorités sanitaires pour chaque phase.

Le PDG de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, a montré sa satisfaction que la gare de Grenade puisse donner le coup d’envoi de la saison d’hiver et, bien que cela se produise plus tard que d’habitude, il a souligné qu’il le fera avec près d’un mètre de neige accumulée dans certaines zones et la possibilité d’offrir une «expérience magnifique» aux utilisateurs. “Nous sommes impatients de recevoir tous les habitants de Grenade et d’Andalousie dans notre station de ski”, a-t-il ajouté.

Ibáñez a également souligné que la station s’ouvre avec un protocole rigoureux de mesures de sécurité contre Covid-19 et a souligné l’importance de la collaboration des utilisateurs à cet égard, à la fois dans le maintien des distances de sécurité dans les différentes zones et dans l’utilisation du masque.

Forfaits de ski disponibles

Pour limiter l’accès au domaine skiable, la Sierra Nevada, qui déduira de la capacité des détenteurs de forfaits de saison, des détenteurs de forfait longue durée et des détenteurs de jours de ski non consommés en raison de la fermeture prématurée de la saison précédente, fera un rapport quotidien sur le site du pourcentage de forfait de ski qui peut être acheté et qui bloquera les jours terminés.

Toutes les ventes se feront en ligne. Pour ce faire, la station a conclu vendredi la campagne de livraison gratuite des cartes de forfaits rechargeables sans avoir à effectuer un achat préalable. A partir d’aujourd’hui, cet envoi sera également gratuit, mais il nécessitera forcément l’achat d’au moins une journée de ski. Alternativement, pour les achats de dernière minute, des points de collecte de forfaits de ski rechargeables seront établis à Pradollano, selon Cetursa dans une note.

Dans le cas d’un pass journalier, préalablement acheté en ligne, il peut être retiré aux guichets automatiques de la gare en saisissant le code d’achat numérique.

Critères pour établir la capacité

Sierra Nevada établit la capacité sur les pistes en tenant compte de la capacité de transport des remontées mécaniques qui sont opérationnelles chaque jour, du temps d’attente des utilisateurs avant d’accéder auxdites remontées, de la surface skiable et de la fréquence des descentes de l’utilisateur moyen sur le dénivelé des pistes qui entrent en service chaque jour. On estime qu’un skieur ou un snowboardeur skie en moyenne cinq heures par jour sur des itinéraires qui totalisent 3700 mètres d’altitude.

Profitant de l’obligation de limiter la capacité, la station va se plonger dans le calcul de la capacité en introduisant d’autres variables telles que difficulté des pistes mises en service.

A cela s’ajoutera une mesure au sol du comportement de l’utilisateur par tronçons horaires et son effet sur les files d’attente d’accès aux remontées mécaniques et la répartition dans le domaine skiable qui est activée chaque jour.