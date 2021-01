Ronald Koeman il a toujours été assez transparent dans la salle de presse. L’entraîneur néerlandais, depuis son arrivée dans l’équipe des Blaugrana en août, a toujours cessé d’être interrogé sur un sujet et, malgré son épineux, a toujours fait la une des journaux. Lors de la conférence de presse avant le match contre lui Athletic Bilbao il a été interrogé sur le marché des transferts et dans quelle situation le club est-il en ce mois de janvier de sortir pour renforcer une équipe qui manque d’éléments.

Ce n’était pas très optimiste Koeman avec votre réponse. Il est conscient du moment économique que traverse l’entité, de la situation difficile que traverse le club sur le plan financier, ce qu’il a déjà vécu en septembre dernier et début octobre lorsqu’il a demandé des joueurs et qu’aucun n’est arrivé. Le Néerlandais a déclaré qu’il réfléchissait toujours à “comment améliorer l’équipe”, ce pour quoi il a préparé un liste des joueurs qu’à son avis ils amélioreraient son équipe et qui sont les noms des vestiaires dont il se passerait.

«Ce que j’ai fait est de mettre un plan des blessés et des personnes éventuelles à amener. Cela dépend du club pour les amener, si c’est possible ou si ce n’est pas le cas, nous continuerons avec les joueurs que nous avons », a expliqué l’entraîneur néerlandais à propos de ce qu’il attend de ce marché. Mais qui sont les acteurs qui participent à ce plan? Quel est le programme de Koeman pour ce marché? Qui sont les joueurs sur la rampe de départ du Néerlandais? Quels cadeaux le technicien a-t-il demandés pour ce mois de janvier?

La première chose et la plus importante, comme cela s’est produit sur le marché précédent, ce sont les sorties, les pertes. En fait c’était la première chose qu’il a prononcée Koeman, avant que ces personnes «possibles» atterrissent sur Barcelone. Il a déjà donné un coup de sifflet sur son départ mardi et mercredi matin c’était officiel. Carles Alena C’est la première sortie officielle de la Barça et met le cap sur Getafe jusqu’à la fin de la saison. Il sort en prêt et les azulones prennent en charge tout le dossier du milieu de terrain, qui reste jusqu’en juin.

C’est l’un des aspects fondamentaux que le Barça d’annuler le transfert sous forme de mission, que les clubs acceptent de prendre en charge le dossier afin que l’entité libère la masse salariale et puisse accepter de signer un prix pour Koeman avant le deuxième tour du championnat. Alena c’était l’un des noms qui figuraient sur le plan Koeman. Ce n’est pas le seul.

Aleñá, le premier à partir

Les trois autres noms sont Junior Firpo, Samuel Umtiti, Matheus et Riqui Puig. Ils sont, avec Aleñá, les quatre joueurs professionnels qui ont joué le moins de minutes cette saison sous Koeman. Il a tourné, il a essayé des choses, mais ceux mentionnés ont eu jusqu’à présent une participation risible. Certains plus que d’autres, certains par simple nécessité, d’autres pas à cause de cela. Le Néerlandais sait clairement qui est sur son bateau et qui il veut descendre le plus tôt possible.

À Riqui Puig a été l’un des premiers à Koeman lui montra la porte. Il lui a dit après deux semaines au club qu’il cherchait une issue car avec lui il n’allait guère avoir un rôle de premier plan. L’équipe de jeunes n’était pas d’accord, ne voulait pas faire de prêt et a choisi de continuer et d’essayer de le convaincre à l’entraînement et avec les opportunités qu’il pouvait lui donner sur le terrain. Cela n’a pas été comme ça et l’histoire s’est terminée pire qu’elle ne l’était. Le Néerlandais le désigna comme un leaker de vestiaire.

Les trois autres, Junior, Umtiti et Matheus, Ils n’ont pas fait de bruit mais leur destin se trouve être le même. Celui de la centrale française est celui qui dérange le plus à cause de son salaire élevé, qu’ils ne pouvaient pas céder l’été et que ses blessures et le manque de minutes lui soustraient de plus en plus ses options. Aucun d’eux ne compte pour le technicien. Junior Il a vu comment le technicien placé devant Dest à pied s’est changé en lui à gauche. Matheus Il est le seul à avoir un record de la première équipe qui n’a pas encore joué en Liga. Il a fait ses débuts en Ligue des champions.

Depay, Eric García et Wijnaldum

La situation financière de Barça il ne permettra pas de décaissements importants en ce mois de janvier, surtout lorsque les élections n’auront de résultat qu’à la fin janvier, alors qu’il ne reste qu’une semaine avant la fin du marché d’hiver. Les trois objectifs culés de l’été dernier sont les mêmes que pour ce mois de janvier, qui ne reste plus qu’un an de contrat (maintenant six mois), une situation qui facilite et rend l’opération moins chère. Au club, les signatures d’un attaquant et d’un défenseur central continuent d’être une priorité et là nos noms se démarquent des autres: Memphis Depay et Eric Garcia.

Les deux joueurs étaient prêts à signer en octobre et ils le sont également en janvier, cela dépendra de la marge de manœuvre des Catalans, du nouveau président et des sorties que le club effectue en ce mois de janvier. S’ils ne sont pas précisés maintenant, ils pourraient arriver gratuitement en juin bien que la saison soit soumise à ce qu’il a déjà en main Koeman. Et c’est insuffisant. La cerise sur le gâteau, pour réaliser ces deux, serait Wijnaldum. Le Néerlandais également met fin à son contrat avec Liverpool et n’a pas encore renouvelé son contrat. Son départ ne serait pas gratuit, un juin oui.