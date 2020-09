BALTIMORE (AP) Privés d’un balayage de cinq matchs et d’une chance de prolonger leur avance dans l’AL Est, les Rays de Tampa Bay se sont consolés en recevant une autre belle performance d’un membre de leur impressionnante rotation.

John Means a frappé un record en carrière de 12 dans un duel de lanceurs avec le gaucher de Tampa Bay Ryan Yarbrough, et les Orioles de Baltimore ont bloqué la poussée des Rays vers le titre de division avec une victoire de 2-1 dimanche.

Yarbrough (1-4) a donné deux points et cinq coups sûrs avec huit retraits au bâton en plus de sept manches. Ce n’était pas suffisant pour compenser les 16 retraits au bâton de Tampa Bay, ou leurs quatre misérables coups sûrs contre quatre lanceurs de Baltimore.

«Yarbs a été exceptionnel, a déclaré le gérant Kevin Cash. ” C’est la frustration. Non pas que nous n’ayons pas frappé. ”

Si Yarbrough peut bien lancer dans une rotation qui comprend Blake Snell, Tyler Glasgow et Charlie Morton, les Rays pourraient être très difficiles à battre en séries éliminatoires.

«Nous allons aller comme ils vont aller», a déclaré Cash. “ Quand leur talent sort, nous sommes assez spéciaux. ”

Les moyens (2-3) ont accordé trois coups sûrs et un point en 5 2/3 manches. Le gaucher a égalé un record d’équipe avec sept retraits consécutifs au bâton, ce qui correspond à la marque établie par Sammy Stewart en 1978.

Les 12 retraits au bâton étaient cinq de plus que son record de carrière précédent.

«Je ne savais pas qu’il y en avait autant. Je savais que j’avais des balançoires et des ratés ”, a-t-il déclaré. «Je viens de lancer la balle rapide aujourd’hui. Parfois vous l’avez, parfois non. ”

Oh, il l’avait définitivement dans celui-ci – et plus encore.

«Quand il aura le changement et deux balles de rupture différentes, il va frapper plus de gens simplement parce qu’ils ne peuvent pas s’asseoir sur la balle rapide surélevée ou le changement, a déclaré le manager Brandon Hyde. Il a vraiment bien localisé sa balle rapide, puis s’est bien mélangé. ”

Renato Nunez a frappé un simple de deux points dans la première manche pour les Orioles, qui ont réussi le meilleur de cinq coups sûrs après avoir perdu les quatre matchs précédents de la série tout en étant dominé 18-9.

Malgré la défaite, Tampa Bay en a quand même remporté sept sur 10 et a réussi quelques coups sûrs d’un balayage. La bonne nouvelle est que les Yankees, deuxième, ont perdu contre Boston, réduisant le nombre magique de Tampa Bay à trois.

Les Rays sont également bloqués dans une course avec les White Sox pour le meilleur record de l’AL – une distinction qui fournit la tête de série n ° 1 en séries éliminatoires.

«Nous voulons gagner l’Est et nous voulons jouer à domicile, a dit Cash. “ En ce qui concerne le détail de l’ensemencement, je n’ai personnellement pas passé une seconde à y réfléchir. ”

Les Orioles ont obtenu trois simples dans le premier, y compris un bloop à deux points de Nunez sur un champ intérieur dessiné. C’était leur dernier coup jusqu’à ce que Nunez fasse un simple avec deux retraits en sixième.

Les Rayons ont également eu du mal à l’assiette. Willy Adames a réussi un circuit sur Means dans le quatrième pour réduire le déficit à 2-1, mais c’était peut-être le seul mauvais terrain de Mean.

«Il ne faisait pas beaucoup d’erreurs, a dit Adames. “ Il m’en a donné un et j’ai pu y mettre un fort élan. ”

Dillon Tate a retiré deux retraits en une manche de travail et Hunter Harvey a eu deux retraits au bâton en 1 1/3 de manche. Cesar Valdez a travaillé un neuvième parfait pour son deuxième arrêt.

Les Orioles ont terminé 13-20 à Camden Yards, qui était dépourvue de fans du début à la fin.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rayons: C Mike Zunino (souche oblique gauche) est sorti de la liste des blessés et a obtenu son premier départ depuis le 25 août. «Z est une grande partie de notre équipe, a dit Cash. C’est vraiment agréable de le revoir, et nous aurons assez de temps maintenant pour le reconstituer. »… 3B Mike Brosseau n’était pas dans la formation de départ, même s’il joue habituellement contre des gauchers. ”Il va bien. Son corps est juste un peu cassé ”, a déclaré Cash.

Orioles: Le SS Jose Iglesias a pris congé après avoir été frappé au poignet gauche par une balle rapide lancée par Travis Glasgow samedi soir. Les rayons X étaient négatifs, mais Iglesias était «vraiment douloureux», selon Hyde.

SUIVANT

Rayons: La quête de l’équipe pour gagner l’AL East se dirige vers le nord jusqu’à New York, où Tampa Bay ouvre une série de trois matchs contre les Mets lundi.

Orioles: Après une journée de congé lundi, Baltimore ouvre son dernier road trip de la saison avec un match de trois matchs à Boston.

