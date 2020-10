Après le tirage au sort pour le Coupe Libertadores il a été défini que rivière Oui Bouche Ils ne peuvent être croisés que dans une fin hypothétique, comme cela s’est produit en 2018. Enzo Perez a été consulté à ce sujet. “Il y a encore un long chemin à parcourir, nous devons jouer des millions de matchs avant que cela n’arrive, ha. S’il y a une autre finale de Coupe avec BoucheBienvenue », dit-il.

“Je ne peux pas spéculer sur ce que les fans de rivière et de Bouche à propos de ce match parce que ce serait manquer de respect aux autres équipes qui sont dans la huitième de la Coupe aujourd’hui, dont beaucoup sont très bonnes », a-t-il analysé Enzo.

Pendant ce temps, le milieu de terrain de 34 ans a reconnu l’importance des classiques et ce qu’il ressent de les jouer. “L’autre jour, je parlais à un ami et il lui a dit que les classiques sont les plus beaux qui soient. C’est beau de les jouer, de les vivre, ils ont quelque chose de très spécial”, a-t-il déclaré dans un dialogue avec la radio Nihuil de Mendoza.

Au-delà d’être candidats, Perez Il a évité de dire qu’ils sont les favoris des Libertadores. “Nous nous sentons comme un de plus. Nous avons une base solide de joueurs qui sont ensemble depuis longtemps et nous connaissons ce tournoi, mais je crois qu’aujourd’hui il n’y a pas de favoris dans la Coupe. Nous espérons passer par la phase et nous verrons ce que nous faisons en tant que allumettes », a-t-il assuré.

Enfin, il a précisé qu’ils ne négligent pas la Coupe de la Ligue professionnelle, un concours dans lequel ils feront leurs débuts dimanche contre Banfield. “Nous ne pouvons pas choisir un seul championnat, nous allons jouer toutes les compétitions avec la même mentalité que toujours”, a-t-il conclu.