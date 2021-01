Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne Silvino Bracho, releveur expérimenté de la MLB, présentera avec les Lara Cardinals | Ralph Freso / .

Les pichets étaient la préférence dans le #DraftLVBP ???

1⃣ @CardenalesDice a remporté Silvino Bracho, vainqueur du Comeback of the Year et Closer of the Year.

2⃣ @caribesanz a ajouté Guillermo Moscoso, dominant en demi-finale, à la rotation.

Qui était le mieux armé pour le #GranFinalLVBP? ? ✍️? pic.twitter.com/VVyKgVqwVB

– LVBP (@LVBP_Oficial) 21 janvier 2021