La direction sportive de l’Atlético de Madrid travaille déjà à la recherche d’un avant-gardiste sur le marché d’hiver pour remplacer Diego Costa et le faire le soulagement de Luis Suárez dans ces matchs où l’attaquant uruguayen doit se reposer. Le mercato de janvier pourrait être occupé dans la métropole à la recherche d’une option bon marché qui convainc Cholo Simeone.

Eduardo Inda a annoncé en exclusivité que l’Atlético de Madrid cherchait déjà un remplaçant à Diego Costa. L’attaquant hispano-brésilien a subi une thrombose veineuse profonde et on ne sait pas combien de temps il sera absent, donc dans l’équipe de matelas, ils restent dans le cadre depuis Luis Suárez est le seul attaquant de Diego Pablo Simeone.

Et est-ce que pour l’entraîneur argentin, il n’y a pas d’Ivan Saponjic. Le Serbe a atterri dans la capitale espagnole la saison dernière, mais n’a ajouté que 64 minutes tout au long du parcours. Dans cette campagne, 20-21, il n’a pas encore participé à un match et tout indique qu’il continuera à le faire. Celui qui est entré dans un jeu est Sergio Camello, attaquant de la filiale qui a prolongé son contrat avec l’Atlético jusqu’en 2024 il y a quelques semaines.

Luis Suárez a été testé positif au coronavirus lors de la dernière pause internationale et Diego Costa a souffert d’une thrombose veineuse profonde quelques jours plus tard et Cholo Simeone a préféré miser sur Ángel Correa au sommet de l’attaque plutôt que sur des attaquants centraux purs comme Saponjic et Camello. Cela montre clairement que Cholo a besoin d’un footballeur expérimenté pour aider l’équipe à gagner les matchs lorsque l’Uruguayen, qui commence avec un avantage en tant que partant, n’est pas disponible ou doit se reposer.

Simeone a déclaré à plusieurs reprises l’importance d’être énergique dans la zone rivale et jusqu’à présent, ils n’ont réussi à l’être que lorsque Luis Suárez était sur le green. C’est dans les derniers matchs qu’il l’a le plus remarqué, comme la victoire contre Valence au Mestalla ou les nuls contre le Lokomotiv Moscou et le Bayern Munich. L’Atlético a été dans ces jeux capable de générer des dizaines d’occasions, mais n’ont pas eu la chance de clôturer le résultat avant et ont fini par souffrir.

En outre, la possibilité d’avoir un attaquant pur n’est pas seulement basée sur la capacité de marquer des buts, mais influence également le moment affronter les dernières lignes droites des matchs. Contre le Bayern, par exemple, il manquait de nouvelles jambes dans les dernières minutes et l’absence de repère qui fixait la défense rivale et les empêchait de se relever librement pendant le temps où ils cherchaient un match nul et dans lequel l’Atlético était enfermé dans leur champ pour défendre le marqueur.

Le profil recherché

L’Atlético de Madrid travaille déjà à la recherche d’un attaquant expérimenté avec lequel remplacer Diego Costa cette saison. La situation économique n’est pas la meilleure, mais le club est conscient que cette année l’équipe Il doit se battre jusqu’à la fin de la saison pour voir comment ils ont commencé sa carrière dans la Ligue de Santander et comment ses rivaux directs tels que le Real Madrid ou Barcelone échouent.

En outre, la passe aux huitièmes de finale de la Ligue des champions est toujours en jeu, une compétition qui fait également partie des objectifs du club du matelas depuis des années. Pour cela, il faudra aussi que Luis Suárez ait un remplaçant qui n’ont pas une longue histoire de blessures et qu’il est disponible plus de fois pour Cholo Simeone qu’il ne le fait à l’infirmerie.

La situation économique oblige l’Atlético de Madrid à trouver un attaquant à bas prix, qui atteint la métropole au prix le plus bas possible et qui n’a pas un salaire trop élevé puisqu’il va devoir continuer à payer Diego Costa. Aussi, comme déjà indiqué, que vous n’avez pas d’antécédents de blessures et que vous avez l’expérience nécessaire pour pouvoir apporter ses objectifs à l’équipe et n’attendez pas qu’il s’adapte et grandisse comme vous le pourriez avec un jeune attaquant.