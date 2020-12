Diego Pablo Simeone a été marqué par la défaite de l’Atlético de Madrid dans le derby contre le Real Madrid, qui s’est déroulé à Valdebebas. L’entraîneur argentin a non seulement été dépassé par Zinedine Zidane dès le départ, mais ses changements, en supprimant Joao Félix et Luis Suárez, ils le laissent dans une position difficilement justifiable face à la paroisse de rojiblanca. L’entraîneur, vénéré par la paroisse indienne pour ses réalisations à la tête de l’Atlético, a donné l’arène dans un match clé et renvoyé les fantômes qui ont déjà surgi après la défaite contre Leipzig par une mauvaise approche.

L’Atlético de Madrid est venu à Alfredo di Stéfano avec une opportunité imbattable de maintenir ou même d’étendre son avantage en tête du classement. Les matelas étaient, sur leurs propres mérites, la meilleure équipe et ils n’ont pas goûté aux miels de la défaite dans la compétition nationale, mais le derby allait changer l’inertie de l’équipe rojiblanco, avec une évaluation très négative de leur entraîneur.

Simeone, comme cela s’est produit dans tant de matches importants pour son équipe, a choisi de fermer et de laisser le rôle au rival. Proposition légale et souvent efficace pour le Cholo, mais qui doit admettre des critiques en cas de résultat défavorable. Le Real Madrid Il est sorti pour pousser intelligemment et a couvert Koke et Joao Félix, les créateurs et lanceurs de l’Atlético de Madrid, et ont monopolisé le match dans le premier quart d’heure, culminant avec le 1-0 de Casemiro sur un corner.

La première réponse de Simeone était alors attendue, forcé d’être en retard sur le tableau de bord, mais le pression, intermittente et sans modèle pour être considérée comme efficace, a fini par se diluer au son d’un Toni Kroos qui dictait le rythme du match jusqu’à la pause sans que les milieux sportifs ne puissent le contester. Cholo perdait par le minimum et allait apporter des changements en cherchant à changer le jeu, à la fois dans le jeu et dans les résultats.

Révolution et changement de Joao Félix

L’entraîneur argentin a retiré les trois centres avec lequel il avait commencé et tenu pendant une demi-heure – puis Hermoso alla sur le côté – et enleva Felipe, Herrera et Carrasco à donne accès à Lodi, Correa et Lemar, ces deux derniers surexcités et jaunes cinq minutes après être entrés sur le terrain de jeu. Simeone a vu comment sa première balle dans la chambre n’a pas fonctionné et a cédé la place à une épreuve que pratiquement personne n’a vu de sens.

Joao Félix, Meilleur joueur de l’Atlético et le plus remarquable dans la performance globale discrète de la première mi-temps, expulsé du terrain à la 60e minute pour faire entrer un milieu de terrain comme Saúl. El Cholo a répondu à la nécessité d’un retour en supprimant sa star offensive, qui s’était déjà reposée lors des deux précédents matches de championnat et qui s’est avérée être la seule à avoir une touche différente et capable de blesser Madrid. La colère monumentale des Portugais, déjà sur le banc, reflétait le sentiment de l’éventail du matelas après le remplacement.

Les conséquences sont venues, d’abord indirectement. Dani Carvajal a marqué, avec l’aide inestimable d’Oblak, un grand but qui a laissé le jeu pratiquement vu pour la peine, et sans l’option de Joao Félix, basée sur le talent, aidant son équipe à renverser la vapeur. Les déductions ont également été vues dans l’herbe, et c’est que Atleti manquait de son guide, de sa touche différentielle, pour même essayer d’égaliser un match qui le quittait au milieu de la frustration et de l’incompréhension des décisions de son entraîneur.

Luis Suárez, également à l’extérieur

Après le départ de Joao, Luis Suárez, cela à juste titre pour son suspense clair dans la réunion, a également été sacrifié par Simeone, et aussi pour donner accès à un milieu de terrain physique comme Kondogbia. À ce moment-là, on ne savait plus si Cholo réservait ses béliers ou s’il croyait vraiment trouver une solution pour le retour dans ces changements étranges et difficiles à expliquer.

“L’entraîneur s’est trompé dans son approche et dans la manière dont il a tenté de se présenter au match” reconnu après le match le grand protagoniste de la défaite. “Je comprends que les joueurs se fâchent contre les changements, c’est normal”, a ajouté Diego, souligné par les critiques de football après la nette défaite de l’Atlético de Madrid dans le derby de Madrid, encore une fois un match important dans lequel Cholo Simeone ne justifie pas son Considéré comme l’un des meilleurs coachs de la planète, même si, logiquement, il continue de conserver son crédit dans une équipe qu’il est revenue au plus haut niveau compétitif et qui a un leader.