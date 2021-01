Diego Pablo Simeone est le coach de mode. Le technicien de Athlète de Madrid L’équipe rojiblanco a tiré dans le classement de la Ligue de Santander tout en conservant une belle séquence qui en a fait les grands favoris pour remporter le titre.

L’entraîneur argentin a maintenu une conversation par télématique avec plus de 160 entraîneurs qui font partie de l’Academia del Athlète de Madrid. Ces entraîneurs appartiennent non seulement aux équipes masculines et féminines des catégories inférieures rojiblancas, mais également aux différents programmes d’entraînement nationaux et internationaux promus par le club.

Diego Pablo @Simeone a discuté avec tous les entraîneurs de l’Académie ➡ https://t.co/fXVtABfvhQ 🔴⚪ #AupaAtleti pic.twitter.com/0vVD7Oo2q7 – Atleti Academia (@AtletiAcademia) 26 janvier 2021

Il Cholo Simeone il a connecté de l’auditorium de la Métropolite Wanda pour vivre une belle période au cours de laquelle il a échangé des opinions et partagé différentes expériences, expériences et anecdotes qu’il a vécues au cours de sa longue carrière de joueur et d’entraîneur. De plus, les entraîneurs participant à la vidéoconférence ont été encouragés à poser à l’Argentine différentes questions et préoccupations liées au football.

Simeone fait face au grand défi de remporter sa deuxième ligue en tant qu’entraîneur. Il Athlète de Madrid C’est le leader exceptionnel avec sept points d’avantage (et un match de moins) par rapport au Real Madrid et dix points sur Barcelone. De plus, en février, l’occasion se présentera de se battre pour un Ligue des champions où il devra mesurer Chelsea en huitièmes de finale.