Cholo Simeone fête ses 9 ans en tant qu’entraîneur de l’Atlético de Madrid à un moment imbattable. L’entraîneur argentin dirige le leader de la Ligue de Santander, a son équipe dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions et a déjà passé le premier tour de la Copa del Rey, une compétition qui a conduit à son arrivée sur le banc de, à l’époque, le mythique et mémorable Vicente Calderón.

Année 2011. Atlético de Madrid déraillé dans la Copa del Rey contre Albacete et c’est la paille qui a brisé le dos du chameau. Gregorio Manzano a été démis de ses fonctions et Le 23 décembre, comme cadeau de Noël anticipé, Cholo Simeone a signé son contrat avec le club de matelas. Son arrivée a été un tollé en raison du souvenir qu’il avait laissé parmi les fans, mais même les personnes les plus optimistes ne sont pas arrivées à penser que l’entité rouge et blanche atteindrait l’endroit où elle se trouve aujourd’hui.

Diego Pablo a attrapé une équipe à la dérive dans lequel il avait pas mal de stars dans son équipe, y compris un buteur comme Radamel Falcao, une superclasse comme Diego Ribas ou un artiste de balle comme Arda Turan. Il n’a pas fallu un an à Simeone pour remporter ses premiers titres. À la fin de la saison, la Ligue Europa est arrivée et au début de la suite une Super Coupe d’Europe. Et c’est que le Cholo a récolté les premières pousses des graines que Quique Sánchez Flores avait plantées mais que Gregorio Manzano n’a pas pris la peine d’arroser.

Ainsi commença une ère qui, pour l’instant, a une échéance en 2022, mais qui À l’Atlético de Madrid, ils travaillent déjà pour continuer à l’étendre. Simeone met fin à son contrat cette année-là, mais dans les bureaux métropolitains, ils veulent continuer à le renouveler et à garder l’Argentin comme l’entraîneur le mieux payé du monde. Certains parlent de son salaire astronomique et de la Ligue des champions zéro qu’il a remportée, mais la vérité est que l’homme de Buenos Aires a aidé Atleti à se développer dans tous les domaines: sportif, économique et social.

Depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid en tant qu’entraîneur, en plus de 2012, il a remporté une autre Ligue Europa, une autre Super Coupe d’Europe, une Coupe du Roi, une Super Coupe d’Espagne, une Ligue et a atteint deux finales de Ligue des Champions. Neuf ans qu’il a tourné un jour après avoir continué à battre des records en remporte sa 300e victoire contre la Real Sociedad en moins de 500 matchs, quelque chose que seul Miguel Muñoz avait réalisé jusqu’à présent. Simeone brise toutes les marques et la prochaine sera d’atteindre les 307 que Don Luis Aragonés a réalisé à la barre d’Atleti -en 100 matches de plus que Cholo- et devenant ainsi l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club.

Ces neuf ans ils n’ont pas non plus été un lit de roses pour l’Argentin. Alors qu’il était dans le monde du matelas, il était loué et défendu dans des limites insoupçonnées, les critiques lui ont toujours plu de l’extérieur. Si ce n’était pas pour ton style c’était pour perdre un jeu clé ou pour gaspiller des joueurs talentueux. Mais en analysant, ils sont tous tombés sous leur propre poids. Son style a été de transformer l’Atlético en l’une des équipes les plus fiables au monde sur le plan défensif, faisant oublier des après-midi où la défense rouge et blanche coulait partout. Concernant le gaspillage de footballeurs de haut niveau, Cholo a su réévaluer et améliorer ses joueurs. Voici une petite liste parmi le grand nombre de noms qui peuvent sortir: Griezmann, Lucas Hernández, Arda Turan, Gabi, Saúl ou le cas le plus récent de Marcos Llorente. De plus, il convient de noter la crise que beaucoup d’entre eux ont frappée lorsqu’ils ont abandonné le navire de Diego Pablo. Et c’est que loin de lui il semble faire froid.

À d’innombrables occasions, on a parlé de la fin du cycle du Cholo Simeone, pratiquement toujours de l’extérieur des frontières rojiblancas. Neuf ans se sont écoulés depuis son arrivée et le cycle est toujours bien vivant. Leader de la Ligue de Santander et des 16 derniers de la Ligue des champions. Non, il n’a pas remporté la Ligue des champions, mais il l’a touchée deux fois et c’est l’un des points sur lesquels ses détracteurs se fondent. Faites-leur savoir qu’il n’y a qu’un seul champion par an et qu’il y a beaucoup de candidats et parmi eux, depuis leur arrivée, le nom de l’Atlético est parmi eux. Non, ce n’est pas facile de le gagner, mais dans la paroisse de matelas, ils savent que le bon homme est leur Alex Ferguson, qui veut également être le premier entraîneur sud-américain à soulever l’Orejona.

Et c’est ce Cholo Simeone pour l’Atlético et ses fans ce que Maradona était pour les Napolitains. Ce que Michael Jordan aux Chicago Bulls. Qu’est-ce que Kobe Bryant aux Lakers. Quel Messi aux culés. Qu’est-ce que Tiger Woods pour les golfeurs. Quel Michel-Ange aux amateurs d’art. Ce que Marlo Brando aux cinéphiles. Qu’est-ce que Darwin pour les scientifiques. Finalement, Atleti a trouvé une référence et une religion dans le cholismo qui représente les valeurs du club au maximum de sa puissance et dont ils espèrent profiter au moins encore neuf ans.