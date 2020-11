Diego Pablo Simeone Il est apparu devant les médias dans l’aperçu du match de ce samedi contre Barcelone au Wanda Metropolitano. L’entraîneur argentin a analysé les pertes de Luis Suárez et Torreira dues au coronavirus, en plus de parler du moment que traverse la Barcelone de Ronald Koeman: «On fait face à un rival hiérarchisé, une équipe qui se renouvelle avec de jeunes joueurs et d’autres avec une expérience de haut niveau. Ce sera dur, difficile, complexe, comme toujours contre eux».

Victimes dues au COVID à Suárez et Torreira

«Nous faisons partie de la société et évidemment nous sommes avec la possibilité que cela affecte un garçon. Nous devrons sortir avec d’autres joueurs pour nous conformer et espérer que Luis et Lucas rejoindront le plus tôt possible. Nous sommes dans un moment où le monde peut vous toucher et vous devez l’accepter et le résoudre.

Crash préféré

«Nous essaierons de chercher la victoire, en prenant le match là où nous pensons pouvoir leur faire du mal. Nous sommes face à un rival hiérarchisé, une équipe qui se renouvelle avec de jeunes joueurs et d’autres avec une expérience de haut niveau. Ce sera dur, difficile, complexe, comme toujours contre eux.

Le grand moment de Koke

«C’est un joueur très important pour nous, je l’ai dit maintes fois. Pour sa tactique et pour comprendre d’abord les besoins de l’équipe. Il a beaucoup augmenté après la quarantaine. Il a été très bon, plus dynamique, et cela se reproduit dans son équipe et le conduit par conséquent en équipe nationale. À un moment donné, ce n’est pas si positif en termes de football pour lui, c’est important au niveau tactique et cela le soutient. Aujourd’hui tout l’accompagne et il peut tout développer ».

Diego Costa

«Bien sûr, il a une chance d’entrer dans les onze. C’est bon, de jouer et évidemment on le prend en compte pour pouvoir commencer ».

Griezmann

«J’ai beaucoup d’affection pour Antoine, il ne serait pas approprié de donner un avis sur ce qui arrive à une équipe comme Barcelone. Je comprends que ce sont des questions pour l’entraîneur de Barcelone et il expliquera ce qu’il jugera approprié.

Carrasco

«Comme beaucoup d’autres garçons, il est à un bon niveau. Il est absent depuis deux semaines, mais a déjà rejoint le groupe. Il a montré qu’il était prêt à jouer et qu’il y avait une bonne compétition avec Saúl, Lemar… Il a commencé dans cette position lors de ces entraînements, comme vous l’avez vu ».

Joao Félix peut-il être le Messi de l’Atlético?

«Nous parlons de Joao Félix et tout ce qu’il fera sera réalisé en son propre nom. Il grandit de jour en jour. Nous sommes enthousiastes et excités car il fait partie de notre équipe ».

Barcelone et les scandales extra-sportifs

«Tout ce qui peut être dit de l’extérieur n’affectera en rien le match de samedi. L’important est ce qui se dit à l’intérieur du vestiaire, au-delà du fait que le bruit part parfois de l’extérieur.