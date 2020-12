Cholo Simeone est apparu lors de la conférence de presse avant le différend Salzbourg-Atlético de Madrid de la phase de groupes de la Ligue des champions. L’entraîneur argentin a estimé le match contre l’équipe autrichienne plus comme un match nul qu’un match normal.

L’Atlético de Madrid joue contre Salzbourg le dernier jour de la phase de groupes. Cela vaut la peine aux matelas de dessiner ou de gagner contre l’équipe autrichienne pour obtenir le billet pour les huitièmes de finale de la compétition continentale maximale.

L’équipe dirigée par Diego Pablo Simeone occupe la deuxième place du groupe A et dépend d’elle-même pour être dans la phase suivante. En championnat, l’Atlético de Madrid a pris la tête après la crevaison de la Real Sociedad malgré deux matches de moins que l’équipe de Saint-Sébastien. En outre, Samedi prochain, ils affronteront le Real Madrid lors du derby dans la capitale espagnole.

Pression

“C’est une réalité, il faut rivaliser pour être le plus haut possible et se dépasser chaque année, c’est l’objectif principal au début de la saison.”

Affrontez le match

C’est comme une cravate. Le rival a de bons footballeurs et un bon entraîneur. Ce sera un adversaire difficile. Ils joueront comme ils l’ont montré dans la compétition. Nous prendrons le jeu là où nous pouvons le blesser. Nous approchons d’une fête similaire à celle dans laquelle nous vivons dans la métropole ».

Favoritisme

«Je suis très respectueux des opinions. Je ne peux pas me faire une opinion basée sur ce que les gens apprécient. Nous savons ce que vaut le rival et nous connaissons notre moment.

Les sensations

“Je n’apprécie jamais ce que fait l’équipe en première partie de saison, je le fais à la fin quand on sait si on a atteint ou non nos objectifs.”

Koke en tant que capitaine

Je vois très bien Koke.

Respect de l’Atlético

«Je ne m’arrête pas pour évaluer comment le rival se prononce. C’est une chose de parler, puis de parler intérieurement. La vraie chose est ce qui est parlé avec les footballeurs. Je comprends qu’après la quarantaine, l’équipe s’est agrandie. Nous avons eu une très bonne finale de la Ligue et ce départ a été constant. En Champions, nous avons eu plus de difficultés bien que nous ayons mérité de gagner plus de matchs, mais c’est le football. C’est une égalité plus qu’un jeu.

Salzbourg

«Je considère que c’est une équipe courageuse, avec de bons coups de pied arrêtés et un système qui vous enferme et vous fait perdre le ballon. Ils jouent très bien positionnés. C’est ce qu’il a montré dans tous les matchs. Ils sont compétitifs. Ils font du très bon travail.

Ligue Europa

«Je ne pense pas à beaucoup de choses qui ne sont pas réelles pour le moment. Nous sommes préoccupés, tant par Madrid que par nous-mêmes, par le rival que nous avons et que nous menons à bien.

Diego Costa

«Il vaut sûrement mieux que le médecin l’explique quand il doit commenter cela. On le voit s’entraîner, il travaille sur le terrain et c’est bon signe. De là, nous sommes excités et calmes, lorsque le médecin donne son avis et clarifie, il peut nous accompagner aussi longtemps que nécessaire. Nous l’attendrons.