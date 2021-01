La Fédération internationale d’histoire et de statistique du football a choisi Diego Pablo Simeone en tant que meilleur entraîneur de club de la dernière décennie (2011-2020) avant Pep Guardiola (Bayern et Manchester City) et Jurgen Klopp (Dortmund et Liverpool).

Le grand travail de l’entraîneur argentin à la tête de Athlète de Madrid Cela a payé. Simeone a affronté une équipe dans le marasme et est devenu l’entraîneur de rojiblanco le plus récompensé de l’histoire du club avec 7 titres: un Ligue, deux Ligue Europa, deux Super Coupes d’Europe, ongle Copa del Rey et une Supercoupe d’Espagne.

Dans sa carrière dans le club de Métropolite Wanda Il convient également de souligner le différend de deux finales de Ligue des champions (2014 et 2016) par rapport à Real Madrid. Cependant, Simeone n’a pas pu écrire son nom dans l’histoire, étant le premier entraîneur à mener les colchoneros à un titre qui continue de leur résister.

Simeone, avec 152 points, a surpassé Pep Guardiola (144) déjà Jurgen Klopp (105) lors d’un vote dans lequel le Top 20 de chaque année et leurs scores ont été pris en compte. Cholo était déjà reconnu par la même instance comme meilleur entraîneur de club en 2016, devant Zinedine Zidane, Claudio Ranieri et Fernando Santos.

Depuis qu’il est venu sur le banc Athlète de Madrid, où il avait déjà été joueur à deux étapes différentes, l’Argentin cumule un total de 502 matchs avec un bilan de 302 victoires, 118 nuls et 82 défaites. Dans sa mire, il devient déjà l’entraîneur avec les accidents les plus officiels, une étape importante qu’il a Luis Aragones avec 612.

Quatrième du classement du meilleur entraîneur de la décennie, nous trouvons José Mourinho (91 points) et cinquième à Maximiliano Allegri (77 points).

La saison 2020-2021 regorge de défis pour Simeone. Le principal est la conquête d’un Ligue de Santander dans lequel il se trouve dans une situation privilégiée après le grand départ de l’équipe. Les rojiblancos n’ont perdu qu’un match (contre le Real Madrid) et sont leaders du championnat avec plusieurs matchs reportés. Cela les a placés comme de grands favoris pour chanter l’alirón, quelque chose qui élargirait la légende de Cholo dans l’histoire de la Athlète de Madrid.