Cholo Simeone est apparu lors de la conférence de presse avant l’Atlético de Madrid-Bayern de Munich correspondant à la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. L’entraîneur argentin a souligné l’importance de battre l’équipe allemande dans le Metropolitan.

L’Atlético de Madrid veut venger le match aller, dans lequel il a perdu 4-0 dans l’Allianz, bien que plus important est le classement pour les huitièmes de finale de la compétition continentale maximale. Les rojiblancos ont besoin de la victoire pour continuer à dépendre d’eux-mêmes et pouvoir être au prochain tour de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich visitera le Metropolitan avec un grand nombre de victimes. Hansi Flick a laissé des footballeurs de classe mondiale tels que Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Leon Goretzka en Allemagne parce qu’ils ne sont pas à 100%. Le champion en titre de la Ligue des champions arrive au match contre l’Atlético de Madrid avec une qualification et une première place déjà à égalité, ce qui leur permet de se payer le luxe d’utiliser les rotations.

Absences au Bayern

«C’est une question pour l’entraîneur du Bayern, pourquoi il a les footballeurs qu’il aura. Nous faisons face au Bayern Munich et nous faisons face à une équipe qui joue de nombreuses compétitions et ils verront comment concourir à chaque match. Nous devons jouer contre le prochain adversaire, le Bayern Munich. Depuis le milieu de terrain, ils ont de bons footballeurs qui vont être là et qui ont beaucoup de buts ».

Luis Suarez

«Il est clair que les caractéristiques de Costa ou Suárez génèrent d’avoir l’attaquant qui peut résoudre les situations que l’équipe peut provoquer. Joao, Correa, Carrasco, Saúl, etc. ce sont des footballeurs avec des buts et évidemment nous devons renforcer le jeu avec les joueurs que nous avons aujourd’hui. Nous avons généré des occasions, ils entreront dans un jeu et pas dans d’autres. Vous devez essayer de l’améliorer en formation.

Un rival coriace

«Nous suivons cette Ligue des champions avec beaucoup de travail et d’occupation. Nous savons que c’est un match important, en fonction du résultat du match entre le Lokomotiv et Salzbourg, nous pouvons aller jusqu’au dernier match avec des possibilités.

Pas d’audience

«Nous traversons une période très difficile dans la société, tout ce que l’on pouvait choisir n’est pas cohérent avec le moment. Il est très clair que les gens nous manquent beaucoup parce que ce stade est magnifique. L’Atlético est plus fort avec le public. L’énergie nous vient d’un autre endroit. En espérant qu’à un moment donné, tout reviendra à la normale, pas seulement le football.

Luis Suarez

Ce virus est étrange. Peut-être qu’il peut donner du négatif demain et peut être dans des conditions. Il s’entraîne et veut aider l’équipe. Il faut attendre et voir ce qui se passe ».

Espoirs avec Luis Suárez

«Je lui ai parlé hier, il se sentait bien, voulant être avec l’équipe. Le plus important est qu’il va bien.

Match entre le Lokomotiv et Salzbourg

«La marge est claire qu’après deux nuls, une défaite et une victoire, elle est courte. Nous sommes dans le besoin. Nous devons faire avancer le parti. Quel que soit le résultat, nous n’avons qu’un seul objectif pour notre fête.

Que faut-il pour gagner

“Pour gagner, vous avez besoin de force, vous avez 30% de possession ou 90%.”