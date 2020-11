Diego Pablo Simeone Il a comparu devant les médias après le nul nul de l’Atlético, ce qui leur cause des ennuis. Les rojiblancos doivent battre le Bayern pour éviter de se compliquer encore plus la vie en Ligue des champions. C’est précisément à ce sujet que le coach rojiblanco a parlé, qui a reconnu que “La Ligue des champions devient un peu compliquée pour nous”. Dans les derniers matches, ils ont fait match nul contre l’équipe russe et ont gagné, au retour, à Salzbourg.

Les pertes de Diego Costa et Luis Suárez ont été une très grosse dalle pour l’Atlético. El Cholo a également abordé ces questions lors de la conférence de presse d’après-match et estime que l’équipe manquait de «force» et de «fraîcheur» pour gagner la partie. Ils avaient des chances de toutes les couleurs, mais ils n’ont pas réussi à percer le but de Guilherme. L’absence de but les met dans le pétrin, et les oblige à remporter le prochain match contre un Bayern déjà classé premier du groupe. Simeone a également fait l’éloge de Diego Armando Maradona, après sa mort.

Mort de Maradona

“C’est difficile. Quand ils vous appellent au téléphone et vous disent que Diego est décédé, vous pensez que «Diego ne peut pas mourir». Un mythe nous quitte, un Argentin qui a transmis toute sa rébellion pour se battre avec ses choses positives et négatives, mais toujours aller de l’avant, cherchant à infecter le plus jeune, qui avait dix ans, la façon de s’exciter à jouer au football était pour le regarder. Il m’a accueilli de manière spectaculaire à Séville, j’étais jeune et cela a marqué le sentiment profond de l’équipe argentine. Au moment où ils vous parlent de cette situation, vous dites: «Ce n’est pas possible, il peut toujours sortir. Cette fois, il ne pouvait pas, mais il sera toujours avec nous, surtout avec les Argentins, c’est un mythe et cela nous donne beaucoup de tristesse et de vide, ça ne peut pas être. Il fera sûrement le tour de tous les terrains de football. Il a été et est le meilleur au monde. Un câlin très fort pour la famille la plus proche et beaucoup de douleur ».

Sensations du match contre le Lokomotiv

«On manquait de force, de fraîcheur, mais on avait de la continuité, de l’intensité, l’envie de bien faire, des tirs à moyenne distance, dans les 20 premières minutes on a pu marquer un but … Les minutes passaient et le temps allait contre. Nous avons bien tenu le match, mais nous n’avons trouvé notre chemin vers le but dans aucun des deux matchs. La Ligue des champions devient un peu plus compliquée pour nous cette année, j’espère que nous ferons bien lors du prochain match et passerons au deuxième tour.

L’équipe est tombée

“Nous avons maintenu ce qui a été vu tout au long du match, peut-être nous avons manqué un peu de fraîcheur dans les duels individuels, mais ce n’est pas facile, les rivaux sont enfermés, nous le savons très bien. Cela nous a coûté mais à cause de situations dangereuses, nous aurions pu marquer ».

Y a-t-il de l’anxiété?

«La Ligue des champions nous occupe, bien sûr, nous sommes intéressés, nous l’aimons et nous savons que cela a commencé avec des difficultés. Ces deux derniers matchs nous ont généré de nombreuses chances de les gagner. Nous étions plus frais là-bas, aujourd’hui nous manquions de fraîcheur aux abords de la zone même si nous avons essayé, dans les 20 premières minutes nous avons eu des situations à prendre. Le gardien a fait un excellent travail et c’est là que commence le contre-la-montre, l’adversaire se rapproche avec force et nous nous éloignons des occasions les plus claires. Le but est venu, malheureusement hors-jeu. Il y a une opportunité avec le Bayern de se positionner avec des options pour continuer et nous devrons y travailler et courir pour atteindre l’objectif.

Le Bayern arrive classé

«Il est clair que nous devons nous inquiéter et prendre soin de ce qui nous attend. Le match contre le Bayern sera décisif. Ce sera la clé pour bien le faire, cela dépendra de nous et c’est bien ».

Baja par Diego Costa

«La première chose que j’espère, c’est qu’il va bien, je l’aime beaucoup et nous attendrons le temps qu’il lui faudra pour revenir et concourir comme jusqu’au jour du Celta. C’est très important pour le vestiaire et nous espérons qu’il pourra à nouveau nous aider. Les médecins informeront mieux. L’important est qu’il va bien, nous serons proches.

L’état psychologique de Diego Costa

«J’ai parlé avec Diego, il sait que je l’aime beaucoup et nous l’attendrons aussi longtemps que nécessaire. Il nous aide de sa présence, il est venu cette année avec beaucoup d’enthousiasme, la blessure ne l’a pas aidé, mais calme-toi et pense qu’il va bien ».

Faute de but

«La Ligue des champions nous occupe, nous sommes intéressés et nous l’aimons. On sait que ça a commencé avec des difficultés et dans les deux derniers matchs on s’est créé des chances de gagner, on était plus frais qu’eux, mais on manquait de proximité de la zone rivale. Nous avons eu des situations pour prendre de l’avance sur le tableau de bord, leur gardien avait une belle tâche. Le rival fermé, défend avec plus de force et on s’éloigne des occasions les plus claires. Le but est tombé hors jeu et nous devons continuer à travailler, contre le Bayern nous avons l’opportunité de nous qualifier et nous devrons travailler dessus ».

Figure avant centrale

«Nous avons eu des situations de buts, Ángel et Joao ont joué un bon match. Maintenant, nous n’avons pas les commissaires-priseurs et nous ne pouvons nous arrêter à ce que nous n’avons pas, sinon à promouvoir ce que nous avons. Ni Suárez ni Costa n’étaient là contre Osasuna et nous avons marqué des buts, nous ne devons pas regarder ceux qui ne sont pas là et donner du pouvoir à ceux que nous avons avec nous ».

Comment expliquez-vous gagner au Barça et dessiner avec le Lokomotiv?

«Parce que c’est du football et que c’est un jeu où il y a trois résultats, des rivaux, de la haute compétition quel que soit le tournoi et on se retrouvera toujours dans ces situations. Il y a de nombreux matchs d’affilée où nous devons nous rencontrer pour réagir de la meilleure façon et avec les circonstances que nous devons faire avancer ».