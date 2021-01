Il Athlète de Madrid cherche à renforcer sa position de leader sur le marché hivernal à venir suite au départ récent de Diego Costa. Parmi les candidats se trouve Giovanni Simeone, Attaquant de Cagliari et fils de l’entraîneur rojiblanco, mais précisément Diego Pablo Simeone il a opposé son veto à son arrivée: il ne veut pas mélanger travail et famille.

La départ accéléré de Diego Costa L’Atlético de Madrid a contraint l’équipe rojiblanco à chercher un renfort pour l’avant sur le marché d’hiver. Le club madrilène ne veut pas laisser Luis Suárez seul en tant qu’attaquant pur et utilise différents noms pour remplacer Lagarto. L’un des candidats possibles est Giovanni Simeone, Cagliari forward, 25 ans, et dont la valeur de marché est d’environ 17 millions d’euros.

Cependant, selon le média italien Tuttomercato, Diego Pablo Simeone il aurait rejeté l’arrivée de son fils. Alors qu’il est devant le banc rojiblanco, le Cholo Il ne souhaite pas que son fils aîné soit en charge des problèmes et des soupçons que cela pourrait engendrer et bien qu’il ait été lié à plusieurs reprises avec l’Atlético, son arrivée n’aura pas lieu tant qu’il sera entraîneur.

Avec l’arrivée de Giovanni opposé son veto, avec un contrat avec Cagliari jusqu’en 2024, l’équipe rojiblanco a d’autres noms. Celui qu’il aime le plus est l’attaquant de Naples Milik, mais le club rojiblanco n’est pas disposé à satisfaire les demandes économiques du club partenopeo. Cela l’a fait regarder dans une autre direction, beaucoup plus proche: le Société réelle. Selon les médias susmentionnés, l’Atlético serait intéressé par Isak et ont même déjà entamé des discussions pour tenter de mettre la main sur l’attaquant suédois.

Simeone: «La direction sportive travaille à savoir si un neuf vient …»

Lors de la conférence de presse précédant la confrontation entre Athlétique et Alaves (Dimanche 3, 16 h 15), Simeone On lui a demandé précisément s’il y aurait ou non une signature à terme sur le prochain marché d’hiver, qui ouvrira ce lundi. «Nous discutons toujours avec le club de ce dont l’équipe a besoin et nous évaluons si nous amenons quelqu’un ou non, ils le verront. La direction sportive y travaille, qu’un attaquant puisse venir ou non », a déclaré l’entraîneur argentin.

Pour l’instant, à Athlète de Madrid Il ne réussit bien qu’avec Luis Suárez. L’attaquant uruguayen était l’auteur du but qui a décidé le match contre Getafe lors du dernier match disputé en 2020 au Wanda Metropolitano. Cet après-midi, il cherchera une autre victoire avec ses coéquipiers lors de sa visite à Mendizorroza pour tenter de reprendre le leadership après la victoire du Real Madrid contre le Celta de Vigo.