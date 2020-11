«Match par match», comme dirait Cholo Simeone ou Leiva et Joaquín Sabina eux-mêmes dans leur dernière chanson. C’est ainsi que l’Atlético de Madrid continue de se comporter, ce qui ne sort pas de cette idée car ils sont conscients que, malgré leur émerveillement cette saison, la route vers ce point n’a pas été facile après une année au cours de laquelle l’entraîneur argentin ne s’est pas lassé de se qualifier comme transitionnel face à des critiques constantes.

Et est-ce que La dernière saison signée par l’Atlético de Madrid était loin d’être du niveau auquel ses fans sont habitués. Eliminé par un Second B de la Coupe, troisième de la Ligue mais sans options pratiquement à aucun moment et l’élimination en quarts de finale des Champions aux mains du RB Leipzig formé une grande agitation autour de la figure de Cholo Simeone, même, inexplicablement, parmi les fans de rojiblanca, qui commençait déjà à douter de l’homme qui a changé l’histoire récente du club.

le temps lui a donné une raison Cholo, qui, comme on dit aujourd’hui, a envoyé ce groupe de mazacotes dans la grotte qui doutaient de leur capacité et parlaient de la fin du cycle. Avec pratiquement le même modèle, Simeone n’atteint pas seulement des résultats, mais se distingue par la façon dont il les atteint Atlético de Madrid. Finie l’idée d’unocérisme, de résister jusqu’à ce que vous ayez une chance ou de tout risquer pour la défense et l’Oblak. Maintenant, les matelas sortent de la première minute pour le but. Et quand ça arrive, pour un autre et, si possible, ils en veulent un troisième, un quatrième ou ceux qui arrivent, comme ils l’ont démontré contre Grenade et Cadix.

Il ne fallait pas être très intelligent pour se rendre compte que des absences telles que Godín, Filipe Luis, Juanfran, Rodri ou Griezmann allaient faire une brèche dans les résultats et dans le vestiaire. C’est pourquoi Simeone était têtu sur la «saison de transition». De nombreux nouveaux visages sont arrivés et ils ont dû s’adapter au style de Cholo, sympathiser avec leurs coéquipiers et ceux qui sont restés, faire un pas en avant pour assumer les responsabilités des poids lourds du vestiaire qui ont quitté l’entité.

Oblak, Giménez, Koke, Saúl et compagnie ont franchi cette étape ce qui était nécessaire et les nouveaux faisaient aussi les corvées. Lodi, Felipe, Joao Félix, Llorente, etc. ont montré leur parfaite adaptation à l’équipe, avec un changement de mentalité tactique inclus. Contre Barcelone, c’était la dernière exposition et, malgré le fait que l’équipe n’ira pas de match en match, ont présenté leur candidature pour le titre de la Ligue de Santander. Simeone a laissé la transition derrière et a formé une équipe compétitive, efficace à la fois derrière et dans les zones offensives, ils doivent donc se tourner vers un autre de ses commandements. Si vous voulez rêver à des hauteurs plus élevées: «N’arrêtez jamais de croire».