Les Red Sox de Boston tenteront de remporter une série contre les Blue Jays de Toronto pour la deuxième fois cette saison mercredi soir à Buffalo dans un match entre équipes aux situations de lancers confuses.

Les Red Sox ont utilisé une sixième manche de six points pour remporter le match d’ouverture de la série de trois matchs 9-7 mardi soir. Ils ont remporté deux des trois matchs contre les Blue Jays à Boston du 7 au 9 août.

Les Red Sox étaient censés commencer le droitier Nathan Eovaldi mercredi, mais il manquera le match en raison d’une blessure au mollet qui n’est pas considérée comme grave. On espère qu’il pourra débuter samedi contre les Nationals de Washington.

“En ce moment, nous faisons attention.” Dit Eovaldi. “Je n’ai même pas essayé de lancer mon enclos (séance). En jouant à la balle, je peux sentir (la crampe) un peu.”

Le droitier Colten Brewer (0-1, 3,50 MPM) partira mercredi pour Boston à la place. Les Blue Jays, qui ont également une pénurie de partants, vont avoir des «journées de bullpen» au lieu de partants réguliers mercredi et vendredi. Ils n’ont pas nommé leur match d’ouverture pour mercredi. Jacob Waguespack, Thomas Hatch et Anthony Kay seraient parmi les meilleurs candidats.

Brewer fera son troisième départ et sa 10e apparition de la saison. Il a affronté les Blue Jays huit fois en relève dans sa carrière et a une fiche de 0-0 avec une MPM de 6,75.

“Je sais qu’en vous soulageant, vous avez cette chance d’une manche”, a déclaré Brewer. “Je peux avoir plus de sensations au fur et à mesure que je fais de manches. Cela me permet même de perdre le reste du match. Vous savez quand lui faire plus confiance.”

Les Blue Jays ont perdu le troisième but Travis Shaw après deux manches mardi en raison d’une gêne au genou droit. Randal Grichuk, cependant, a pu jouer en tant que frappeur désigné et a réussi deux coups sûrs après avoir été répertorié comme au jour le jour en raison d’un dos raide. Il avait quitté la victoire sur route 6-4 des Blue Jays sur les Rays de Tampa Bay en huitième manche lundi.

Les Red Sox, qui connaissent une saison décevante, ont trouvé un peu de vie récemment avec quatre victoires lors de leurs six derniers matchs.

Les Blue Jays, qui ont commencé à penser à se qualifier pour les séries éliminatoires, n’ont perdu mardi que pour la troisième fois de leurs 10 derniers matchs.

Le manager des Blue Jays, Charlie Montoyo, a cependant adopté une approche pratique après que son club a divisé une série de quatre matchs contre les Rays.

“Je suis un type de type” un jour à la fois “, donc d’après moi, nous (avions gagné) six d’affilée et nous sommes allés 2-2 contre l’une des meilleures équipes de baseball”, a-t-il déclaré.

Cavan Biggio, qui a joué au deuxième but et sur le terrain droit, a été 1 pour 3 avec deux buts mardi et a atteint la base en toute sécurité en 18 matchs consécutifs. Il est de 22 pour 63 (.349) avec 17 marches pour un pourcentage de base de .500 dans cette période.

“Nous avons évidemment des joueurs de calibre éliminatoire dans notre équipe”, a déclaré Biggio, “et nous sommes en train de mettre en place lentement depuis le début de la saison. Notre enclos est aussi bon qu’il peut l’être toute l’année. Nous avons commencé un peu lentement. avec les battes. Maintenant, nous sommes en mesure de rassembler des at-bats cohérents et de mettre quelques points sur le plateau. Cela étant dit, je crois que nous avons de très bonnes chances de participer aux séries éliminatoires. “

L’arrêt-court torontois Santiago Espinal a connu son premier match de trois coups sûrs en carrière mardi, avec une fiche de 3 en 4 avec un double et deux simples.

– Médias au niveau du champ